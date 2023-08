Zürich - Epic Suisse hat im ersten Halbjahr 2023 weniger Gewinn verbucht. Der Grund dafür sind Bewertungsverluste auf den Immobilien. Für das Gesamtjahr 2023 werden derweil höhere Mieteinnahmen erwartet. Die Mieteinnahmen stiegen in der Zeit zwischen Januar und Juni um 7,2 Prozent auf 32,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen, das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investiert, […]Zürich - Epic Suisse hat im ersten Halbjahr 2023 weniger Gewinn verbucht. Der Grund dafür sind Bewertungsverluste auf den Immobilien. Für das Gesamtjahr 2023 werden derweil höhere Mieteinnahmen erwartet. Die Mieteinnahmen stiegen in der Zeit zwischen Januar und Juni um 7,2 Prozent auf 32,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen, das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investiert...

