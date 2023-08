DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die People's Bank of China (PBoC) hat einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt, aber weniger stark als erwartet. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) sinkt auf 3,45 (3,55) Prozent. Den fünfjährigen LPR beließ die chinesische Notenbank stabil bei 4,20 Prozent. Vergangene Woche hatte sie den Zinssatz für 1-jährige Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) noch um 15 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.379,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.741,75 -0,0% Nikkei-225 31.587,83 +0,4% Hang-Seng-Index 17.707,11 -1,4% Kospi 2.510,33 +0,2% Shanghai-Composite 3.117,93 -0,4% S&P/ASX 200 7.127,10 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es in Tokio und Seoul zu einer leichten Erholung von den jüngsten Abgaben kommt, geben die Indizes in Schanghai und Hongkong erneut nach. Hier belasten weiter die Unsicherheiten um die schwache Konjunktur in China. Dass die People's Bank of China (PBoC) einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt hat, stützt nicht; zumal die Senkung weniger stark als erwartet ausfiel. Am Wochenende versprach die Zentralbank zudem, die Kreditvergabe zu verstärken, um die Realwirtschaft anzukurbeln und die Schuldenprobleme der lokalen Regierungen zu lösen. Die Zinssenkungen unterstreichen laut Martbeobachtern den Ernst der Lage. Analysten werden zunehmend skeptischer, was das chinesische Wachstum in diesem Jahr angeht. Die UBS hat ihre BIP-Prognose für 2023 auf 4,8 von 5,2 Prozent gesenkt und für 2024 auf 4,2 von 5,0 Prozent. Nomura hat seine BIP-Prognose für 2023 auf 4,6 von 5,1 Prozent reduziert. Pekings BIP-Ziel für 2023 von rund 5,0 Prozent sei zwar noch erreichbar, doch die nachlassende Dynamik, die zögerliche Reaktion der Politik und das schwindende Marktvertrauen erhöhten das Risiko, dass das Wachstum unter 5 Prozent liege, so die Experten und weiter: "Wir erwarten, dass Peking irgendwann im zweiten Halbjahr seine politische Unterstützung deutlich verstärken wird, um die Abwärtsspirale zu stoppen". Daneben steht der weitere Zinskurs der US-Notenbank im Fokus. Es besteht unvermindert die Sorge, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die Inflation in den Griff zu bekommen bzw. die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf einem erhöhten Niveau bleiben. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag gewartet. Mit einem Plus von 2,6 Prozent zeigen sich die Aktien des Immobilienentwicklers Country Garden in Hongkong. Die Aktien des in Schwierigkeiten steckenden Unternehmens werden aus dem Hang Seng Index gestrichen, wie der Index-Anbieter am Freitag mitteilte. Der Kurs ist in diesem Jahr um 71 Prozent eingebrochen, davon mehr als 50 Prozent im vergangenen Quartal. Country Garden wird durch den Impfstoffhersteller Sinopharm Group (+3,3) ersetzt. Die Änderung tritt am 4. September in Kraft.

US-NACHBÖRSE

Für Palo Alto ist es im nachbörslichen Handel am Freitag kräftig nach oben gegangen. Der Anbieter von Sicherheitssoftware übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes. Dass der Ausblick für das Fiskaljahr 2024 etwas niedriger als von Analysten ausfiel mit 8,15 bis 8,20 Milliarden Dollar gegenüber 8,38 Milliarden, störte nicht. Die Aktien gewannen nach der Schlussglocke 11,4 Prozent. Dagegen knickten Napco Security Technologies um 28,9 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Fehler in früheren Jahresabschlüssen festgestellt hatte, die zu überhöhten Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 geführt haben. Das Unternehmen, das elektronische Sicherheitsausrüstungen und drahtlose Kommunikationsgeräte für Einbruch- und Brandmeldesysteme herstellt und entwickelt, erklärte, die Fehler stünden im Zusammenhang mit der Berechnung der Kosten der verkauften Waren und der Vorräte für jedes der Quartale. Maui Land & Pineapple gewannen 1,5 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass Grundstücke und Vermögenswerte nicht von den Waldbränden auf Hawai betroffen sind, die mindestens 110 Menschenleben gefordert haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.500,99 +0,1% 26,16 +4,1% S&P-500 4.369,79 -0,0% -0,57 +13,8% Nasdaq-Comp. 13.290,78 -0,2% -26,16 +27,0% Nasdaq-100 14.694,84 -0,1% -20,97 +34,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 937 Mio 871 Mio Gewinner 1.618 897 Verlierer 1.243 2.017 Unverändert 134 108

Knapp behauptet - Der Abwärtsdruck der vergangenen Tage verringerte sich, wozu leicht sinkende Marktzinsen nach der jüngsten starken Aufwärtsbewegung beitrugen. Ansonsten blieb die Stimmung angeschlagen angesichts der nicht abreißenden Hiobsbotschaften aus China, die Konjunktur wie auch den Immobilienmarkt betreffend. China steuere immer stärker auf eine Immobilien- und Finanzkrise zu, hieß es. Aktien chinesischer Konzerne standen einmal mehr unter Druck: Baidu und Alibaba gaben 3,6 und 2,9 Prozent ab. Die Quartalszahlen von Applied Materials wurden positiv aufgenommen. Der Kurs stieg um 3,7 Prozent. Der Landmaschinenhersteller Deere erhöhte die Gewinnprognose und legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Doch Analysten befürchten, der Nachfragegipfel bei bestimmten Nutzfahrzeugen könnte erreicht sein. Der Kurs verlor 5,3 Prozent. Farfetch stürzten um 45,2 Prozent ab, nachdem das Luxusbekleidungsunternehmen einen unerwartet niedrigen Absatz berichtet hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 -0,4 4,93 50,3 5 Jahre 4,38 -3,4 4,41 37,8 7 Jahre 4,34 -3,3 4,37 36,6 10 Jahre 4,24 -3,7 4,28 36,5 30 Jahre 4,37 -1,6 4,39 40,3

Die Rendite für 10-jährige Anleihen sank zwar leicht, lag aber weiter nahe ihres zuletzt erklommenen 16-Jahreshochs. Ein wesentlicher Grund für die höheren Langfristzinsen sei der Umfang der Neuemissionen des US-Finanzministeriums, sagte ein Marktbeobachter. Zudem fielen unterstützende Käufe durch die Fed weg, die ihr riesiges Portfolio abbaue.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 % YTD EUR/USD 1,0882 +0,0% 1,0877 1,0881 +1,7% EUR/JPY 158,22 +0,0% 158,20 157,86 +12,7% EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8541 0,8546 -3,5% GBP/USD 1,2740 +0,0% 1,2735 1,2736 +5,3% USD/JPY 145,39 -0,0% 145,43 145,38 +10,9% USD/KRW 1.341,99 +0,0% 1.341,98 1.338,65 +6,3% USD/CNY 7,3073 +1,4% 7,2088 7,2863 +5,9% USD/CNH 7,3268 +0,3% 7,3050 7,3003 +5,8% USD/HKD 7,8348 +0,0% 7,8327 7,8294 +0,3% AUD/USD 0,6403 -0,0% 0,6406 0,6408 -6,0% NZD/USD 0,5918 -0,1% 0,5927 0,5932 -6,8% Bitcoin BTC/USD 26.125,05 -0,2% 26.174,22 26.497,37 +57,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab leicht nach, der Dollarindex verlor mit zurückgekommenen Marktzinsen 0,2 Prozent. Die Unsicherheit an den Märkten in Kombination mit den zuletzt starken US-Daten dürfte die US-Devise auch weiter stützen, hieß es dessen ungeachtet von Teilnehmern.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,75 81,25 +0,6% +0,50 +3,7% Brent/ICE 85,28 84,8 +0,6% +0,48 +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Ölpreise erholten sich etwas von der jüngsten Talfahrt und stiegen um rund 1 Prozent. Auf Wochensicht büßten sie rund 2 Prozent ein - belastet von den trüben Konjunkturaussichten in China. Die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft verhinderten zudem eine deutlichere Erholung, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.891,38 1.889,50 +0,1% +1,88 +3,7% Silber (Spot) 22,84 22,75 +0,4% +0,09 -4,7% Platin (Spot) 914,70 913,53 +0,1% +1,18 -14,4% Kupfer-Future 3,72 3,71 +0,3% +0,01 -2,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat der Ukraine offiziell die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. "Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", sagte Rutte. Die USA hatten grünes Licht dafür gegeben.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump will der ersten Fernsehdebatte der US- Präsidentschaftsbewerber fernbleiben. "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies auch auf den riesigen Vorsprung, den er in Umfragen zum republikanischen Bewerberfeld habe.

NORDKOREA

Kurz vor dem Beginn einer gemeinsamen Militärübung der USA und Südkoreas hat die nordkoreanische Marine nach Angaben Pjöngjangs strategische Marschflugkörper abgefeuert.

HURRIKAN HILARY

Der tropische Sturm "Hilary" ist am Sonntag im Nordwesten Mexikos auf Land getroffen. Der als Hurrikan gestartete und später zurückgestufte Sturm traf am Mittag (Ortszeit) im Norden der mexikanischen Halbinsel Baja California mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde auf Land, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA mitteilte. Mexiko und Teile des Südwestens der USA erwarteten bis Montag "katastrophale und lebensbedrohliche Überschwemmungen".

