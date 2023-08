Unlängst ist HiTHIUM dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten. Es hat sich damit zur Unterstützung der zehn Prinzipien der Initiative verpflichtet, die die Bereiche Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung umfassen. HiTHIUM wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von stationären Energiespeicherprodukten für Versorger sowie den kommerziellen und industriellen Gebrauch sein Beitrag zur globalen Energiewende und zur nachhaltigen Entwicklung.

Der Beitritt zum UNGC ist für HiTHIUM von großer Bedeutung, ist er doch nicht nur eine Anerkennung des kontinuierlichen Engagements des Unternehmens im Bereich der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes, sondern auch ein Meilenstein in seinen Bemühungen um eine weitere internationale Expansion.

HiTHIUM bezieht das Konzept der nachhaltigen Entwicklung in seine Unternehmenskultur und Governance ein. Anfang des Jahres richtete HiTHIUM ein Zentrum für nachhaltige Entwicklung ein und startete im Februar das ESG-Projekt für nachhaltige Entwicklung mit dem Ziel, eine umweltfreundliche Entwicklung zu fördern und positive Ergebnisse in den Bereichen Produktrecycling, Reaktion auf den Klimawandel, Gemeindeentwicklung, Umweltschutz, Integrität und Compliance sowie Arbeitnehmerrechte und -interessen zu erzielen.

Über den Global Compact der Vereinten Nationen

Der 2000 ins Leben gerufene UNGC ist heute mit über 20.000 Mitgliedsunternehmen und anderen Stakeholdern aus fast 170 Ländern weltweit die größte Corporate Sustainability-Initiative.

Über HiTHIUM

HiTHIUM wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von stationären Energiespeicherprodukten für Versorger sowie den kommerziellen und industriellen Gebrauch. Das Unternehmen betreibt vier Forschungs- und Entwicklungszentren und zahlreiche "intelligente" Produktionsstätten. Zu den Innovationen von HiTHIUM zählen bahnbrechende Verbesserungen der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Steigerung von deren Effizienz und Lebensdauer. HiTHIUM kann dank seiner Spezialisierung auf BESS seinen Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte im Bereich der Energiespeicherung bieten. Das in Xiamen, China, ansässige Unternehmen unterhält weitere Standorte für Produktion, Forschung und Vertrieb in Shenzhen, Chongqing, München und Kalifornien. HiTHIUM hat 10 GWh an Batteriekapazität geliefert, allein 2022 waren es 5 GWh. Bis Ende 2023 soll die derzeitige Produktionskapazität von 45 GWh auf 70 GWh ausgeweitet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230820750330/de/

Contacts:

carol.wu@hithium.com