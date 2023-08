EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

fashionette steigert Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 und hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an



Düsseldorf, 21. August 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) ("Gesellschaft"), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023. Das neue Management der fashionette AG hat seit März 2023 den Fokus auf Profitabilität gelegt und ein umfassendes Kostensenkungs- und Effizienzprogramm umgesetzt. Dabei wurden die verlustbringenden Geschäftsbereiche Smartwatches und Beauty geschlossen, zudem wurden Sachkosten gesenkt, Marketingausgaben reduziert und Verwaltungskosten angepasst. Darüber hinaus wurde die Einkaufs- und Preisstrategie angepasst, die Marge deutlich erhöht, niedrigpreisige Produkte aus dem Sortiment genommen und der Anteil hochpreisiger Produkte gesteigert. Als Folge dieser konkreten Maßnahmen konnte im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verbesserung des operativen Ergebnisses (bereinigtes EBITDA) erzielt werden: Dieses stieg von EUR 0,5 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR 1,5 Mio. in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023. Ebenfalls verbesserte sich der operative Cashflow von EUR -7,1 Mio. im ersten Halbjahr 2022 auf EUR -3,8 Mio., dem besten Wert der vergangenen drei Jahre. Der Umsatz ging gemäß den Erwartungen aufgrund der Konzentration auf Produkte mit höheren Margen sowie der Schließung der Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches von EUR 73,4 Mio. auf EUR 62,0 Mio. zurück.



Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der fashionette AG: "Unser Kostensenkungs- und Effizienzprogramm funktioniert besser als erwartet: Wir werden im zweiten Halbjahr deutlich positiver im Ergebnis und heben daher die Prognose spürbar an. Der Umsatz wird durch den Eintritt in das Plattform-Geschäft mit Luxusmode ab Ende September 2023 stark anziehen, sodass der Gesamtjahresumsatz der fashionette entsprechend steigen wird." Vor dem Hintergrund der Effekte aus dem Kostensenkungs- und Effizienzprogramm erhöhte die fashionette die Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von bisher EUR 2 bis EUR 3 Mio. auf EUR 5 Mio. bis EUR 6 Mio. Die Umsatzprognose wird bestätigt. fashionette geht weiterhin von einem Umsatzwachstum zwischen +5 % und +8 % aus. Insbesondere der Start des Plattformgeschäfts für Luxusmode wird ab September zu einem deutlichen Umsatzwachstum beitragen. Die Umsätze im vierten Quartal sind zudem stets die stärksten Erlöse im Jahresverlauf der fashionette. Zudem geht die Gesellschaft davon aus, die Zahl der Neukunden im Jahr 2023 um 3 % bis 6 % (2022: +6 %) zu steigern und den durchschnittlichen Warenkorb von EUR 176 im Jahr 2022 auf mindestens EUR 200 erhöhen zu können. Darüber hinaus erwartet die fashionette AG, ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von EUR 370,6 Mio. zu erzielen. Die Halbjahresergebnisse sind ungeprüft.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com .



Kontakt: Investor Relations

+49 170 444 2006

ir@fashionette.de

corporate.fashionette.com Public Relations presse@fashionette.de

