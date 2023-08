Der DAX schickt sich nach einer schwachen Vorwoche an, die Marke bei 15.600 Punkten zurückzuerobern. Aktuell notiert er bei 15.585 Zählern 0,1 Prozent höher. Unter dem Eindruck der drohenden Immobilienkrise in China und überraschend starken Wirtschaftsdaten aus den USA büßte das deutsche Leitbarometer in der vergangenen Handelswoche rund 1,6 Prozent an Wert ein. Im Fokus stehen heute die Leitzinsentscheidungen in China, die aus Investorensicht enttäuschend ausgefallen sind. Am Donnerstag könnten ...

