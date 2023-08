Die Aktien der Allianz sind am Freitag zunächst unter Druck geraten und im Tagestief bis auf 219,05 Euro gefallen. In der Folge konnten die Papiere wieder ansteigen und bei 221,15 Euro mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Zudem weiterhin über dem für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er-EMA. Es bietet sich eine neue Long-Position an, die leicht unter dem Vortagestief bei 218,50 Euro abgesichert werden könnte. Das Kursziel ...

