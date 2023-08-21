Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 21.08.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 696 internationalen Medien
Impact-Meldung: Micro Cap gelingt Deal mit dem umsatzstärksten Handelsriesen der Welt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
21.08.23
10:20 Uhr
114,54 Euro
+0,08
+0,07 %
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
114,52114,5610:36
114,58114,6010:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HSBC HOLDINGS PLC6,933+0,03 %
SUSE SA15,400+0,26 %
VOLKSWAGEN AG VZ114,54+0,07 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.