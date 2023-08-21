BERENBERG HEBT CORBION AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 25 (30) EURCITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 750 (1050) EUR - 'SELL'JEFFERIES SENKT ADYEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 850 (1983) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 1000 (930) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT DEMANT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 340 (274) DKKMORGAN STANLEY SENKT ADYEN AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 1025 (2000) EUR BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN-STÄMME AUF 130 (147) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN-VZ AUF 124 (140) EUR - 'MARKET-PERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SUSE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16 (17) EURQUIRIN SENKT ZIEL FÜR MBB SE AUF 115 (125) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...