The Korea Maritime Institute (KMI, Präsident Jong-Deog Kim) kündigte an, dass die offizielle Website für die International Conference on Fishing Communities 2023 33 Tage vor dem Eröffnungstag (19.- 21. September) verfügbar sein wird. Sie umfasst Präsentationen und Diskussionsbeiträge von führenden Experten aus 25 Teilnehmerländern und 10 akademische Tagungen, die bis dato bestätigt sind.

Die International Conference on Fishing Communities 2023 (Internationale Konferenz über Fischereigemeinden, ICFC 2023) wird vom 19. September bis 21. September 2023 im Busan Port International Exhibition and Convention Center (BPEX) stattfinden. Diese Konferenz bringt Vertreter von Fischereigemeinden aus der ganzen Welt zusammen. Sie werden über die Herausforderungen diskutieren, vor denen sie stehen, sowie kooperative Lösungen entwickeln. (Graphic: Business Wire)

Das KMI hat die International Conference on Fishing Communities 2023 (Internationale Konferenz über Fischereigemeinden, ICFC 2023) in den letzten 10 Monaten vorbereitet und dabei eng mit globalen Organisationen wie der FAO zusammengearbeitet und das ICFC Planungskomitee geleitet.

Busan Metropolitan City, die ausrichtende Stadt, UN ESCAP und PEMSEA sind besondere Partner der ICFC 2023, der ersten Konferenz ihrer Art auf internationaler Ebene. Durch die geleistete technische Unterstützung hat die FAO wesentlich zur Umsetzung dieser Konferenz beigetragen, mit dem Engagement der internationalen Gemeinschaft. Beamte der internationalen, ministeriellen und vizeministeriellen Ebene sowie Experten aus Afrika (Tansania, Äquatorialguinea, Mauritius), den Pazifikinseln (Tuvalu, Australien), Nord- und Südamerika (Argentinien, Peru, Kanada) und Asien (Sri Lanka, Indonesien) werden teilnehmen und mit der Erklärung der Internationalen Vision für Fischereigemeinden und der Gründung eines Leitungskomitees für die Vorbereitung gemeinsamer Umsetzungspläne die Jungfernfahrt der Konferenz anstoßen. In Korea arbeiten insgesamt 44 Sponsoring-Organisationen zusammen, unter anderem drei genossenschaftliche Organisationen, wie das Presidential Committee on Agriculture, Fisheries and Rural Policy, das Ministry of Oceans and Fisheries sowie weitere relevante Organisationen.

Die Auftaktveranstaltung der ICFC 2023 eröffnet mit den Grundsatzreden "100% Fish Growing the Blue Economy in Smaller Communities" ("100% Fisch Wachstum der blauen Wirtschaft in kleineren Gemeinden erzeugen") von Thor Sigfusson, CEO von Ocean Cluster in Island und "Blue Transformation" ("Blaue Transformation") gehalten von Manuel Barange, Director der Fisheries Division bei der FAO. Unter dem Motto ‚One Ocean, Ocean Fishing Community: Transformation towards the Future and the Great Voyage' (‚Ein Ozean, Meeresfischereigemeinde: Transformation auf die Zukunft und die große Reise hin') werden insgesamt 60 heimische und internationale Wissenschaftler und führende Experten aus den Bereichen Fischereigemeinden; junge und weibliche Fischer; Fischerei und Aquakultur; die Blue Port Initiative (BPI); industrielle Unfälle in der Fischerei; internationale Kooperation; Klimawandel und Krisenmanagement; intelligente Fischereigemeinden; Fischerei-Kulturerbe; und Tourismus in Fischereigemeinden teilnehmen.

"Die International Conference on Fishing Communities 2023 bildet den ersten Schritt hin zur Kooperation und Solidarität zwischen Ländern und Regionen durch nachhaltige Entwicklung in Fischereigemeinden", sagte Jong-Deog Kim, Präsident des Korea Maritime Institute. "Nach der einführenden Veranstaltung im September dieses Jahres werden wir weiter daran arbeiten, die ICFC regelmäßig stattfinden zu lassen und die Anzahl der internationalen Organisationen und teilnehmenden Ländern zu erhöhen, um das globale Netz der Fischereigemeinden zu stärken."

