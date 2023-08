In den letzten Tagen erlebte PayPal eine turbulente Phase an den Aktienmärkten. In fünf Handelstagen wurde die Aktie zweimal mit Verlusten abgeschlossen, konnte jedoch auch dreimal minimale Gewinne erzielen. Der Freitagshandel endete mit einem Anstieg von 1,3%. Trotzdem sehen sich Finanzdienstleister wie PayPal gegenwärtig einer Menge Herausforderungen ausgesetzt. Wachsende Zinsen und zunehmende Konkurrenz ...

