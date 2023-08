FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Sartorius -Aktien haben sich am Montag nach einem sehr schwachen Vorwochenschluss um 1,7 Prozent auf 360,10 Euro erholt. Damit blieben sie in ihrer jüngsten Handelsspanne zwischen rund 350 und gut 370 Euro. Analyst Michael Leuchten von der Schweizer Großbank bleibt optimistisch, dass die Aktien mittelfristig deutlich mehr Potenzial haben und bestätigte in einer am Montag vorliegenden Studie sein "Buy"-Votum bei einem Kursziel von 470 Euro.

Expterte Leuchten warnt davor, nur auf den Auftragseingang des Pharma- und Laborausrüsters zu schauen, um die Umsatzentwicklung vorhersagen zu wollen. Denn nachdem Kunden ab 2021 im Grunde zu viel bestellt hätten, hätten sie sich zuletzt wieder zurückgehalten. Das signalisiere aber nicht zwangsläufig einen schwachen Auftragsbestand. Daher dürfte der Dax -Konzern die eigenen Jahresziele erreichen. Zugleich legten Äußerungen der Unternehmensführung eine Erholung der Auftragsentwicklung ab dem dritten Quartal nahe. Auch daher dürfte das Umsatzwachstum von Sartorius 2024 wieder spürbar anziehen./mis/jha/