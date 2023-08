Vaduz (ots) -Der diesjährige Jugendfeuerwehrkurs steht unter dem Motto "Jugendfeuerwehr 24-Stunden". Die rund 80 Mädchen und Jungen aller liechtensteinischen Jugendfeuerwehren rücken am Samstagmorgen, 26. August 2023 im Feuerwehrdepot in Schaan ein und absolvieren ihren "Dienst" bis am Sonntagvormittag. Der Kurs steht unter der Leitung von Kursleiter Peter Ospelt aus Vaduz.Ziel ist es, den angehenden Feuerwehrmännern und -frauen, das Gefühl zu vermitteln, wie es ist in einer Feuerwehr tätig zu sein. Die Jugendlichen erlernen in verschiedenen Lektionen den Umgang mit der feuerwehrtechnischen Ausrüstung, sowie deren Anwendung. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Rettungsdienst LRK und der REGA sind Teil des Programms. Zudem sorgen die involvierten Leiter der Jugendfeuerwehren dafür, dass auch der Spass nicht zu kurz kommt.Zum Abschluss zeigen die Teilnehmer am Sonntag um 8.30 Uhr das Gelernte anlässlich einer öffentlichen Übung beim Feuerwehr-Depot Schaan.Die Übernachtung und Verpflegung, wie auch die meisten Lektionen und Übungen, finden im Feuerwehr-Depot Schaan statt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzPeter Ospelt, FW-InstruktorT +423 791 20 20peter.ospelt@feuerwehr.Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910393