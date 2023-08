Vaduz (ots) -Bis Montag, 18. September 2023 sind interessierte Kulturinstitutionen aus Liechtenstein aufgerufen, ihre Projektideen einzureichen.Liechtenstein ist einer der drei Geberstaaten (neben Norwegen und Island) des EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA Grants). Neben den allgemeinen Ausschreibungen gibt es auch die Möglichkeit, über den sogenannten bilateralen Fonds Projekte umzusetzen. Wie der Name schon sagt, hat dieser Fonds zum Ziel, die bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und den jeweiligen Empfängerstaaten zu vertiefen. Der grosse Vorteil dieses bilateralen Fonds ist es, dass Initiativen und Projektvorschläge nicht dem offenen Wettbewerb ausgesetzt sind, sondern die Zustimmung für eine Idee in einem Komitee erfolgt, in welchem Vertreter und Vertreterinnen der drei Geberstaaten und des jeweiligen Empfängerstaats sitzen.Die Förderungsfähigkeit von Projekten der Periode 2014-2021 wird im April 2025 auslaufen. In der Slowakei gibt es noch ungenutzte Gelder, die für ein Projekt im Kulturbereich zur Verfügung stehen.Der Betrag beläuft sich auf EUR 20'000. Ein Projekt wäre beispielsweise mit der National Gallery oder dem National Museum in der Slowakei möglich. Andere Institutionen sind selbstverständlich auch möglich, diese müssten in einem zweiten Schritt kontaktiert werden.Die grobe Projektidee ist per E-Mail (max. 3 PDF-Seiten) an Sonja Näscher (EEA Grants Koordinatorin im Bereich Kultur FL, sonja.naescher@llv.li) und Alina Brunhart (First Secretary, Liechtensteinische Botschaft in Brüssel, alina.brunhart@llv.li) zu senden. Die Einreichfrist läuft bis Montag, 18. September 2023.Weitere Informationen können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 40, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert oder unter https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/ausschreibungen-angebote heruntergeladen werden.Pressekontakt:Amt für KulturSonja NäscherT +423 236 63 52Kulturschaffen@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910392