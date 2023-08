DJ MÄRKTE ASIEN/Trotz Zinssenkung erneute Verluste in Hongkong und Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Keine einheitliche Tendenz hat sich zu Wochenbeginn an den ostasiatischen Aktienmärkten gezeigt. Während es in Tokio (+0,4% auf 31.566 Punkte) und Seoul (+0,2%) zu einer immerhin leichten Erholung von den jüngsten Abgaben kam, gaben die Indizes in Schanghai (-1,2%) und Hongkong (-1,6% im späten Handel) erneut nach. Hier belasteten weiterhin die Unsicherheiten um die schwache Konjunktur in China.

Dass die People's Bank of China (PBoC) einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt hat, stützte nicht; zumal die Senkung weniger stark als erwartet ausfiel. Die einjährige Loan Prime Rate (LPR) wurde auf 3,45 (3,55) Prozent gesenkt. Den fünfjährigen LPR beließ die Notenbank stabil bei 4,20 Prozent. Vergangene Woche hatte die PBoC den Zinssatz für 1-jährige Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) um 15 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert.

China durchlaufe nach Jahren des exzessiven Aufbaus des Immobiliensektors einen grundlegenden wirtschaftlichen Neustart, so die Experten von Federated Hermes. Während Peking versuche, einen reibungslosen Abbau dieser Exzesse zu gewährleisten, hoffe der Markt auf eine Art "Big-Bang"-Stimulus.

UBS und Nomura senken BIP-Prognosen für China

Die Zinssenkungen unterstreichen derweil laut Marktbeobachtern den Ernst der Lage. Dazu passend werden Analysten skeptischer, was das chinesische Wachstum in diesem Jahr angeht. Die UBS hat ihre BIP-Prognosen für 2023 und 2024 gesenkt, ebenso Nomura."Die politische Unterstützung der Regierung war geringer als zu Beginn des Jahres angedeutet, und geringer als wir erwartet hatten", so die UBS-Ökonomen. Und bei Nomura heißt es, Pekings BIP-Wachstumsziel für 2023 von rund 5,0 Prozent sei zwar noch erreichbar, doch die nachlassende Dynamik, die zögerliche Reaktion der Politik und das schwindende Marktvertrauen erhöhten das Risiko, dass das Wachstum unter 5 Prozent liege. "Wir erwarten, dass Peking irgendwann im zweiten Halbjahr seine politische Unterstützung deutlich verstärken wird, um die Abwärtsspirale zu stoppen".

Daneben stand an den Finanzmärkten der weitere Zinskurs der US-Notenbank im Fokus. Es besteht unvermindert die Sorge, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die Inflation in den Griff zu bekommen bzw. die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf einem erhöhten Niveau belassen könnte. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag gewartet.

Country Garden werden aus Hang-Seng-Index genommen

Mit einem Plus von 1,3 Prozent zeigten sich die Aktien des Immobilienentwicklers Country Garden im späten Handel in Hongkong. Die Aktie des in Schwierigkeiten steckenden Unternehmens werden aus dem Hang-Seng-Index gestrichen. Der Kurs ist in diesem Jahr schon um 71 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen verpasste jüngst die zeitgerechte Bedienung von Schulden. Country Garden wird durch den Impfstoffhersteller Sinopharm Group (+2,6) ersetzt. Die Änderung tritt am 4. September in Kraft.

Für den S&P/ASX-200 in Sydney ging es um 0,5 Prozent nach unten. Hier stand der Finanzsektor mit einem Minus von 0,9 Prozent im Fokus, nachdem Westpac für das dritte Quartal einen Gewinn unter den Erwartungen der Analysten bekannt gegeben hatte. Der Kurs sackte um 3,1 Prozent ab.

Iress brachen um 35,5 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Finanzdienstleistungssoftware schwache Ergebnisse für das erste Halbjahr und einen enttäuschenden Ausblick vermeldet hatte.

