Sieben Handelstage in Folge hat die HelloFresh-Aktie bereits mit grünen Vorzeichen abgeschlossen. Am Montag setzt sich der deutsche Kochboxenversender nun mit einer Performance von plus zwei Prozent im frühen Handel an die MDAX-Spitze. Mit diesem AKTIONÄR-Tipp liegen Anleger bereits 40 Prozent im Plus. Die HelloFresh-Aktie notiert am Montagvormittag mehr als zwei Prozent fester bei einem Kurs von 26,55 Euro und ist damit der bisherige Top-Performer im MDAX.In den vergangenen sieben Handelstagen ...

