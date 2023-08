Die TUI-Aktie ist zuletzt - in einem schwächelnden Gesamtmarkt - gen Süden gerauscht und hat sich dabei am Freitag bedrohlich nahe der psychologisch wie charttechnisch wichtigen 6-Euro-Marke genähert. Immerhin stehen zum Wochenauftakt grüne Vorzeichen vor dem Tourismus-Titel. Derweil will TUI in einem neuen (alten) Geschäftsfeld Fuß fassen. Die Hannoveraner wollen das Geschäft mit Nachtzügen wiederbeleben. Vor drei Jahrzehnten hatte der Reisekonzern das eingestellt, nun gibt es wieder eine Verbindung. ...

