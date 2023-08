München (ots) -Poledancer*in oder Promoter*in? Ballermannsänger*in oder Barkeeper*in? Wer bekommt den persönlichen Traum-Party-Job auf der beliebtesten Insel der Deutschen, Mallorca? Mitten unter den feierfreudigen Menschenmengen auf der Baleareninsel sind zehn partybegeisterte Twens aus Deutschland und der Schweiz. Ihr Ziel: Im neuen Joyn Original "Party Workers" ihr Nachtleben-Talent in den besten Party-Locations Mallorcas beweisen. Joyn bringt erstmalig das erfolgreiche Reality-Format "Party Workers" aus Frankreich nach Deutschland - ab 31. August 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn.Was passiert, wenn zehn unterschiedliche Charaktere zum ersten Mal gemeinsam in eine Finca auf Mallorca ziehen? Die neuen Mitbewohner*innen erwartet eine unvergessliche Zeit, denn in der mallorquinischen Luxus-WG dreht sich alles um coole Partys, neue Freundschaften und viel Drama! Die Gruppe muss sich in den Feier-Hotspots am Ballermann in verschiedenen Party-Jobs beweisen. Immer drei von ihnen stellen sich den Aufgaben. Welche Skills aus dem Immobilienbüro sind als Promoter*in an der Playa nützlich? Darf sich der partybegeisterte Filialleiter als Türsteher probieren? Und wer von den "Party Workers" wird der Hauptprogrammpunkt auf der Bühne? Die Profis der Party-Locations bewerten und entscheiden, wer bestanden hat und wer nicht. Je besser die Performance, desto luxuriöser die Belohnung. Wer entscheidet sich für die eigenen Bedürfnisse und wählt die Versuchung? Wer ist Teamplayer*in und nimmt die Belohnung für die Gruppe? Und wer sorgt dafür, dass die Gruppe bestraft wird und ihre liebsten Party-Essentials abgenommen werden oder sie im Zelt schlafen müssen?Diese zehn Teilnehmer*innen wollen ihre Work-Party-Balance auf der Baleareninsel beweisen: Angelica (20, München), Ben (27, Halle an der Saale), Chris (23, Zürich), Julian (23, Würzburg), Laura (25, Landkreis Landshut), Marco (23, Aschaffenburg), Mel (27, Zürich), Rose (24, Essen), Sudem (22, Krefeld) und Tom (23, Berlin)."Party Workers" startet am 31. August 2023 mit einer Doppelfolge auf Joyn. Jeden Donnerstag erscheinen zwei weitere der insgesamt 16 Episoden auf Joyn. Bei Joyn PLUS+ gibt es immer bereits die nächsten beiden Folgen als Preview zu sehen. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany exklusiv für Joyn.Erste Einblicke in das Format sowie detaillierte Vorstellungen der Kandidat*innen stellt Joyn sukzessive hier (https://t1p.de/JoynPartyWorkersPR) zur Verfügung.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen zum Reality Format:PEPPERSTARK GmbHLuana DjugaTel.: +49 176 610 313 17luana.djuga@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deLuisa HollmannTel.: +49 151 59972633luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5584478