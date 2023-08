Kaum eine Branche ist so stark von der Energiewende betroffen wie der Transportsektor. Um Klimaziele zu erreichen, muss Mobilität nachhaltiger und effizienter werden. Fast alle Hersteller setzen deshalb auf neue Konzepte, z.B. elektrifizierte Antriebe mit Batterien oder Brennstoffzellen. Gleichzeitig ist aber ein Großteil des heutigen Geschäfts noch mit traditionellen Verbrennungsmotoren. Wie gelingt dieser Spagat? Und welchen Einfluss haben die Forderungen nach einer stärkeren Verlagerung von Personen- und Güterverkehr von der Straße auf die Schiene? Zur Beantwortung dieser Fragen veranstaltet AlsterResearch eine digitale Konferenz mit fünf börsennotierten Unternehmen aus den Bereichen Antriebe, Nutzfahrzeuge und Bahn, die einen Einblick in die aktuelle Geschäftslage und Marktentwicklungen geben werden. Thema: AlsterResearch Online Pop-up Konferenz Transportation Ort: Online, via ClickMeeting, Anmeldung https://research-hub.de/events Datum: 31.08.2023 Uhrzeit: 10:00 - 16:00 Die Konferenz richtet sich an professionelle, semi-professionelle und interessierte Retail-Investoren und wird online auf Deutsch stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos.





