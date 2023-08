Im Insolvenzverfahren der Euroboden sei möglich, einen gV zu wählen. One Square, Heuking und SdK befürworten das. Die Euroboden GmbH hat am 11. August wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Insolvenzeröffnung beim Amtsgericht in München gestellt und die einberufenen Gläubigerversammlungen abgesagt. "Grund ist die weitere Verschlechterung der kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung, ...

