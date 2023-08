Beim "Finanzbarometer Österreich 2023", einer von JP Morgan Asset Management durchgeführten Befragung von 1.000 Frauen und Männern in Österreich, gaben knapp 22 Prozent der Befragten an, Aktien zu besitzen. Etwas mehr als 22 Prozent gaben an, ETFs oder Investmentfonds zu besitzen. Das Sparbuch liegt mit knapp 63 Prozent an höchsten im Kurs. Interessant: 13,8 Prozent halten Kryptowährungen, während 11,4 Prozent festverzinsliche Wertpapiere bzw Anleihen halten. Markus Sevcik, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management: "Trotz der Zinswende haben sich renditeorientierte Anlagen wie Aktien, Fonds und ETFs bei den Privatanlegerinnen und Privatanlegern in Österreich etabliert. Dem konnte auch das für fast alle ...

