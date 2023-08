Unterföhring (ots) -Verliebt am neuen SAT.1-Vorabend: Caroline Frier öffnet als Dr. Sarah König ab Montag, 16. Oktober 2023, in SAT.1 täglich um 19:00 Uhr "Die Landarztpraxis". Im Anschluss an die neue Vorabendserie startet in SAT.1 um 19:45 Uhr ebenfalls am 16. Oktober 2023 die "SAT.1 :newstime".Darum geht es in "Die Landarztpraxis":Gibt es einen besseren Ort für einen kompletten Neuanfang als das beschauliche Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees? Für Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) nicht. Mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) möchte sie nach ihrer Zeit in Berlin einen Neuanfang wagen. Mit Kompetenz und Empathie gewinnt Sarah schnell das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll zwischen Berg und See. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah den Kopf - genau wie der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht ...Sie spielen in "Die Landarztpraxis":- Caroline Frier spielt Dr. Sarah König. Die erfolgreiche Ärztin und alleinerziehende Mutter der 16-jährigen Leo zieht für einen Neustart aus Berlin in das beschauliche Wiesenkirchen am Schliersee. Im Gepäck: ein brisantes Geheimnis, in das nicht einmal ihre Tochter eingeweiht ist.- Katharina Hirschberg spielt Leo König. Sarahs 16-jährige Tochter Leo sorgt sich um ihre Mutter, die immer unter Strom steht und ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellt. Obwohl Leo den Trubel der Großstadt gewöhnt ist, freundet sie sich rasch mit dem Landleben und Wiesenkirchen an. Das liegt nicht zuletzt an einem Verehrer.- Oliver Franck spielt Dr. Fabian Kroiß. Fabian hilft seinem Vater in dessen Landarztpraxis am Schliersee und hadert mit seinen Verpflichtungen. Fabian ist mit Sarah seit Jugendtagen befreundet. Das Wiedersehen mit Sarah in Wiesenkirchen stellt sein Leben auf den Kopf. Seine Ehefrau findet das gar nicht gut.- Alexander Koll spielt Max Raichinger. Max kennt die bayerischen Alpen um den Schliersee so gut wie kein anderer. Er arbeitet als Bergretter. Der Naturbursche findet schnell Gefallen an Landärztin Dr. Sarah König. Und das gefällt Dr. Fabian Kroiß gar nicht."Die Landarztpraxis" - Die neue SAT.1-Vorabendserie ab 16. Oktober 2023 montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1.filmpool entertainment produziert 60 Folgen von "Die Landarztpraxis".Pressekontakt:Friederike Vees / Sandra ScholzCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 / - 1121email: friederike.vees@seven.one / sandra.scholz@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5584532