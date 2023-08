Schweizer Forscher haben herausgefunden, dass Chrom in Katalysatoren und leuchtenden Materialien genauso gut wie die teuren Edelmetalle Osmium und Ruthenium verwendet werden kann. Es reflektiert bis zu 70 Prozent des sichtbaren Lichts und 90 Prozent der Infrarotstrahlung, was das Material auch für Photovoltaik-Hersteller interessant macht.In der Technologie von Photovoltaik-Modulen bahnt sich eine spannende Veränderung an. Materialien für Smartphone-Bildschirme und Solarzellen waren bisher teuer und wenig verfügbar. Das soll sich nun ändern. Denn die Rohstoffe können womöglich durch eine günstigere ...

