HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ITM Power von 95 auf 90 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wasserstoff-Unternehmen mache zwar Fortschritte, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Jahreszahlen. Es gebe aber noch Arbeit zu erledigen und es werde dauern, bis sich die ermutigenden Verbesserungen unter dem neuen Management auch in den Finanzen widerspiegelten./ajx/la

