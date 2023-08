Die Aktionäre der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) werden auch in diesem Jahr auf die Zahlung einer Dividende verzichten müssen, nachdem zuletzt im Jahr 2019 für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde. Begründet wird dies mit der Covid-19 bedingten Verlusthistorie und der vorstehenden Ergebnislage, wie Borussia Dortmund am Montag ...

