Hamburg (ots) -Mit dem Spiel um Platz drei am Samstag, 19. August, und dem Sieg von Schweden gegen Australien, sind die Übertragungen der ARD von der FIFA Frauen WM 2023 in Neuseeland und Australien nach rund vier Wochen zu Ende gegangen. Im Ersten und in der ARD Mediathek wurden 31 Spiele dieser Fußball-Weltmeisterschaft an 12 Turniertagen live übertragen.Im Schnitt verfolgten 2,019 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Übertragungen im Ersten, das entspricht einem Marktanteil von 27,7 Prozent. Spitzenreiter - und damit das erfolgreichste Spiel des Turniers war die Begegnung Deutschland - Kolumbien am 30. Juli. Die Vorrunden-Partie sahen 10,374 Millionen (61,3 Prozent Marktanteil) Zuschauer*innen.Weitere Spiele mit hoher Sehbeteiligung waren das Halbfinale Australien - England mit 2,967 Millionen Zuschauer*innen (35,3 Prozent Marktanteil). Das Spiel um Platz drei verfolgten 1,644 Millionen live im Ersten, der Marktanteil lag bei 27,1 Prozent.Mit insgesamt rund 4,9 Millionen Abrufen wurden auch die WM-Livestream Angebote in der ARD Mediathek und auf Sportschau.de stark nachgefragt.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Das Zuschauer- und Nutzerinteresse war über alle ARD-Angebote hoch erfreulich! Zwar war das frühe Aus der deutschen Elf mit Blick auf die Begeisterung des Publikums schade, dennoch blieb das Interesse auf dem gleichen hohen Niveau wie in der Vorrunde. Kein Wunder, denn diese WM hat nicht nur attraktiven Fußball gezeigt, sondern uns auch viele spannende, emotionale und teilweise sehr überraschenden Momente und Bilder beschert. Mein Dank gilt deshalb vor allem unserem großartigen ARD-Team, das mit viel Engagement und hohem Aufwand nach einer extrem kurzen Vorbereitungszeit eine vielseitige, spannende und abwechslungsreiche Berichterstattung über alle Ausspielwege auf die Beine gestellt hat."ARD Programmchefin Mirjam Bach: "Die Fußball-Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass das Interesse am Frauenfußball weiterhin wächst. Auch nach dem Ausscheiden der DFB-Elf wurde die WM auf allen Plattformen begeistert angenommen. Wir haben im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgreich ein bestehendes Studio und die NDR-Infrastruktur in Hamburg genutzt. Das kleine Team in Australien und Neuseeland hat mit exzellenten Live-Reportagen, Geschichten und Interviews journalistische Glanzlichter gesetzt."Begleitinformationen zur FIFA Frauen WM bei sportschau.de und in der "Sportschau"-App sowie das "Sportschau"-Angebot in der tagesschau-App erzielten in der Zeit vom 20. Juli bis zum 20. August insgesamt 29 Millionen Visits. Besonders nachgefragt waren Live-Blogs, der Live-Ticker und die Spielberichte und die Seiten mit den Spielergebnissen. Das Spiel Deutschland - Südkorea interessierte hier besonders.Auch auf Social Media war die ARD Sportschau während der Frauenfußball Weltmeisterschaft präsent unter anderem mit "Sportschau"-Videos im Instagram Reel Format und auf den "Sportschau" Kanälen auf YouTube und bei TikTok.Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hat auch in den Radioprogrammen der ARD großen Niederschlag gefunden. 32 Radiowellen haben über die WM berichtet. Die Spiele des deutschen WM-Teams und das Endspiel wurden auf NDR Info, BR 24, MDR aktuell, HR Info, RBB Inforadio und WDR Event in voller Länge übertragen. Weitere 16 Wellen haben live über die Spiele in Ausschnitten berichtet, darunter die reichweitenstarken Programme WDR 2, SWR 3, Bayern 3 und NDR 2.Die Federführung für die ARD-Übertragungen von der FIFA Frauen WM 2023 lag beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationLara LouwienMail: l.louwien@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5584680