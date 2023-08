Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4669/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/21 geht es um den ATX, der es im Vormittagsverlauf wieder knapp über den Jahresstartwert geschafft hat. News gibt es zu Wolftank, Aktienbesitz in Ö, Aktienkäufe bei Palfinger, Research zu Addiko und Rosenbauer. Fritz Mostböck sagt, was er nicht kaufen würde und ich sage dann in 5 Tagen, in welchem Punkt ich anderer Meinung als Börsechef Christoph Boschan bin. - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: ...

