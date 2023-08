Bonn (ots) -Am Montag, 4. September 2023, um 19.00 Uhr, findet auf Einladung des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe, Prälat Dr. Karl Jüsten, der St. Michael-Jahresempfang im Hotel Aquino (Tagungszentrum Katholische Akademie, Hannoversche Straße 5b) in Berlin statt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, wird ein Grußwort sprechen. Die Festansprache hält Erzbischof Dr. Noël Treanor, Apostolischer Nuntius bei der Europäischen Union. Erwartet werden neben Mitgliedern des Bundeskabinetts zahlreiche Vertreter aus Kirche, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.Bis zum 29. August 2023 (12.00 Uhr) können sich Medienvertreterinnen und Medienvertreter ohne persönliche Einladung über das Online-Formular (https://www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal) unter www.dbk.de für den St. Michael-Jahresempfang in Berlin akkreditieren. Bitte beachten Sie, dass eine Akkreditierung nur online erfolgen kann. Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich! Am 4. September 2023 können Sie Ihren Akkreditierungsausweis zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr im Katholischen Büro in Berlin abholen.Wir freuen uns auf Ihr Kommen.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5584698