Das kanadische Polymetallexplorationsunternehmen Terra Balcanica Resources (CSE: TERA, FSE: UB1, ISIN: CA88089G1037) verfügt über drei Rohstoffprojekte, die sich in Bosnien & Herzegowina sowie Serbien befinden. 2023 laufen weitere Bohrtätigkeiten. In einem Teilareal wird perspektivisch eine Erstressource angestrebt.

Investmentansatz

Terra Balcanica exploriert Polymetallprojekte im äußerst produktiven westlichen Tethyan-Gürtel auf dem Balkan. Das Hauptprojekt Viogor-Zanik, an dem man 90% hält, liegt in Bosnien und Herzegowina. Die Vorkommen im Projekt sind zumeist silberdominiert und enthalten auch Gold, Zink, Blei oder Kupfer. 2022 wurde ein Bohrprogramm über 2.000m durchgeführt, das hochgradige Abschnittsergebnisse lieferte. In einer zweiten Phase wird die Bohrkampagne nun seit April 2023 fortgesetzt. Im Teilgebiet Cumavici wird dabei, möglicherweise mit Ziel 2025, auf eine erste Ressourcenschätzung hingearbeitet.

Terra Balcanica besitzt darüber hinaus zu 100% die beiden Projekte Ceovishte und Kaludra in Serbien. Ceovishte soll in 2023 nach erfolgreicher Finanzierung erstmalig bebohrt werden. Das Projekt beinhaltet ein hochgradiges Goldzielgebiet. Kaludra enthält Vorkommen an Blei, Zink und Silber. Sowohl Bosnien & Herzegowina als auch Serbien gelten als Länder mit vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen mit vielfach noch unexplorierten Regionen.

Spekulativ eingestellte Anleger können aktuelle Einstiegschancen in die sehr niedrig bewertete Aktie nutzen, um von Kurschancen, die sich von möglichen exzellenten Bohrresultaten ergeben können, zu profitieren.

https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2022/12/Research_Report_Terra_Balcanica_Initial_August_23.pdf

Unternehmen: Terra Balcanica Resources Corp.

ISIN: CA88089G1037

WKN: A3DM8K

Webseite: http://www.terrabresources.com

