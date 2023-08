DJ MARKT USA/Freundlicher Handelsbeginn an Wall Street erwartet

Die Wall Street scheint sich am Montag etwas von den Bewegungen am Rentenmarkt abzukoppeln. Denn trotz ganz leichter Anstiege der Rentenrenditen deutet der Aktienterminmarkt auf eine freundliche Handelseröffnung am Kassamarkt. Doch mehr als eine leichte Erholung nach einem bislang schwachen August während der Urlaubsphase im Sommer wollen Händler nicht sehen. "Die globalen Märkte sind in jüngster Zeit aufgrund von Sorgen um die chinesische Wirtschaft und höhere Renditen für Staatsanleihen mehrfach ins Straucheln geraten", erläutern die Analysten von SPI Asset Management.

Neue Orientierung erhoffen sich Anleger von dem am Donnerstag beginnenden Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole. Ob US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag Klarheit schaffen wird über den weiteren Zinspfad, gilt aber als ziemlich unwahrscheinlich.

Im Blick steht einmal mehr die trübe Konjunktur in China. Die chinesische Notenbank hat zwar einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte gesenkt, dieser Schritt fiel aber weniger deutlich als erhofft aus. Händler warten weiterhin auf den großen Wurf in China durch ein umfassendes Konjunkturpaket, welches die Führung aber praktisch ausgeschlossen hat. Händler warnen erneut vor den möglichen Folgen einer ausgewachsenen Immobilien- und Finanzkrise in China. Zumindest am Montag scheinen die Mahnungen ungehört zu bleiben.

August 21, 2023 06:17 ET (10:17 GMT)

