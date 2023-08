© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Ertrag, Preis und positive Nachrichten: BofA-Analysten haben zehn Aktien identifiziert, die in diesen drei Kategorien aktuell vielversprechende Tendenzen aufweisen.

Zum einen spielte in der Analyse die Veränderung der Konsensschätzungen für den Gewinn pro Aktie über drei Monate eine Rolle. Zum anderen nahmen die Analysten der Bank of America (BofA) das Kurs-Momentum mit in ihre Bewertung sowie das Nachrichten-Momentum, das die aktuelle Medienberichterstattung und Unternehmensnews einschließt.

Die US-Banker gliederten ihre "Triple-Momentum-Aktien" in sechs Sektoren:

Industrie-Sektor: Neben den Aktien von Vinci und Safran sind die von Uber derzeit in einer hervorragenden Ausgangslage. Der Analystenkonsens gibt dem Papier des US-Fahrdienstvermittlers ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von 28,73 Prozent, so Daten von MarketScreener.

Im Gesundheitswesen stechen die Aktienunternehmen von Novo Nordisk, Boston Scientific und Intuitive Surgical hervor.

Gute Bewertungen in allen drei Kategorien bekamen auch die Aktien von NetEase und Tencent. Des Weiteren ist Netflix ein heißer Kandidat aus dem Medienbereich. Analystenschätzungen auf MarketScreener zufolge ist ein durchschnittliches Kurspotenzial von 12,19 Prozent drin.

Im Halbleiter-Sektor schneiden ON Semiconductor, AMD und Lam Research besonders gut ab.

Im Software-Bereich weisen Workday und Oracle eine positive Dynamik auf. Oracle-Aktien legten in den vergangenen sechs Monaten um über 30 Prozent zu. Der Abstand des durchschnittlichen Kursziels zum aktuellen Niveau beträgt laut MarketScreener 8,43 Prozent.

Finanz-Sektor: Berkshire Hathaway, die US-amerikanische Holdinggesellschaft von Warren Buffett, sowie die Aktien von Fiserv, ein Zahlungsverkehr-Dienstleister, runden die "Triple-Momentum-Liste" ab.

[ignoreKi]Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report. [/ignoreKi]

[ignoreKi]Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]