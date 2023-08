© Foto: Zacharie Scheurer - picture alliance / dpa-tmn



Die ganze Welt scheint vor den Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch den Atem anzuhalten. Lohnt sich jetzt noch der Einstieg?

Eines der Top-Themen an den Aktienmärkten in diesem Jahr ist ganz klar die Künstliche Intelligenz (KI). Während die Erwartungen für die Märkte Anfang des Jahres noch eher verhalten waren, sorgten der Hype um KI und die Erwartungen, die damit verbunden werden, für gute Stimmung. Im Zentrum der Rally steht dabei vor allem der Chipkonzern Nvidia. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens schnellte nach den beeindruckenden Zahlen für das erste Quartal über die Marke von einer Billion US-Dollar. Der Kurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr fast verdreifacht.

Dennoch werden die Erwartungen an Nvidia kurz vor den Zahlen zum zweiten Quartal an der Wall Street keineswegs reduziert, im Gegenteil. Fast alle Analysten der großen Investmentbanken sind sich einig, dass der Konzern die Erwartungen klar übertreffen wird und die Aktie ein Kauf ist. So hat beispielsweise Rosenblatt Securities das Kursziel für Nvidia erst in der vergangenen Woche auf 800 US-Dollar angehoben - das entspricht einem Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von mehr als 80 Prozent. Analyst Hans Mosesmann geht davon aus, dass Nvidia die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen wird.

Rick Schafer von Oppenheimer hat das Kursziel jüngst auf 500 US-Dollar heraufgesetzt und seine Einschätzung "Outperform" bestätigt. "Nvidia hat sich von einem Grafikunternehmen zu einem führenden Unternehmen für KI-Computing-Plattformen entwickelt", sagte Schafer. "Wir sehen mehrere strukturelle Rückenwinde, die ein nachhaltiges, überproportionales Umsatzwachstum in den Bereichen Hochleistungs-Gaming, Rechenzentren/KI und autonomes Fahren antreiben."

Auch Citi-Analyst Atif Malik und Chris Caso von Wolfe Research raten, die Aktie zu kaufen und sehen ein weiteres Kurspotenzial bis auf 520 US-Dollar beziehungsweise 570 US-Dollar. Die wichtigste Frage sei, ob wirklich weiterer Raum noch oben für Nvidia sei, erläutert Caso. Und begründet seine optimistische Einschätzung damit, dass es "beispiellos ist, dass ein Unternehmen so schnell wächst und trotzdem so hohe Einnahmen generiert".

Eine der sehr wenigen vorsichtigen Stimmen ist die von Deutsche-Bank-Analyst Ross Seymour, der erst am Dienstag dazu riet, die Aktie zu halten. Er bestätigte sein Kursziel von 440 US-Dollar und erwartet damit, dass die Aktie mehr oder weniger auf ihrem aktuellen Kursniveau stagniert. Er warnt davor, dass am Markt mit einem nahezu unbegrenzten zukünftigen Wachstum gerechnet wird und sieht zudem "auch das Risiko der Zyklizität, sollte sich die kurzfristige Nachfrage als nicht nachhaltig erweisen".

[ignoreKi]Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]

