Mladá Boleslav (ots) -› Die ins Fahrzeug integrierte App zeigt Rabatte und Sonderangebote von Tankstellen, Restaurants, Hotels, Geschäften und im E-Shop von Škoda Auto an› Service lässt sich in fast allen aktuellen Škoda Modellen mit den neusten Versionen der Infotainmentsysteme Amundsen und Columbus nutzenŠkoda Auto erweitert seine In-Car-App 'Angebote'. Das kostenlose Programm, das Škoda Nutzern den Zugang zu mehr als 100 rabattierten Produkten und Dienstleistungen ermöglicht, steht jetzt in acht Ländern zur Verfügung. Die Angebote reichen von Erfrischungen und Mahlzeiten bis zu Reisebedarf und Autopflege. Sie lassen sich direkt über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs aufrufen. Mit dem Rollout der Version 5.1 stehen jetzt noch mehr und vielfältigere Angebote zur Auswahl. Die App ist mit allen aktuellen Modellen kompatibel, die über das Infotainmentsystem Amundsen oder Columbus in der jeweils neuesten Version verfügen.Kostenloser Zugang zu einer breitgefächerten Angebotsauswahl in acht LändernMit der App 'Angebote' unterstreicht Škoda den Anspruch, seinen Kunden durch innovative Lösungen, die sich bequem von unterwegs nutzen lassen, ein noch besseres Fahrerlebnis zu ermöglichen. Mit nur wenigen Klicks können Nutzer der App zahlreiche vergünstigte Produkte und Dienstleistungen auf ihrer Route in Anspruch nehmen - beispielsweise einen kostenlosen Kaffee an der nächsten Partnertankstelle. Auf dem Infotainmentdisplay zeigt die In-Car-App alle Rabattaktionen an, die in dem Land oder der Region, in der das Fahrzeug gerade unterwegs ist, zur Verfügung stehen. Die kostenlose 'Angebote'-App lässt sich in den Modellen Fabia, Scala, Kamiq, Octavia, Karoq, Superb und Kodiaq nutzen, wenn diese mit der jüngsten Generation der Infotainmentsysteme Amundsen oder Columbus ausgestattet sind. In Deutschland und Österreich sowie in Polen, der Slowakei, Tschechien und dem Vereinigten Königreich stand die In-Car-App bereits zur Verfügung, nun kommen Spanien und Finnland hinzu.Nahtlos und einfach: Angebote sind leicht aufzufinden und einzulösenUm die 'Angebote'-App zu starten, klickt der Nutzer einfach auf das '%'-Icon auf dem Infotainmentdisplay. Nach Bestätigung der AGB und Eingabe der eigenen E-Mail-Adresse lassen sich alle Rabattaktionen mühelos durchscrollen und auswählen. Interessiert sich der Škoda Fahrer für ein bestimmtes Angebot, kann er sich bei stehendem Fahrzeug über einen QR-Code auf die Website des Anbieters leiten lassen, um mehr darüber zu erfahren. Oder er wählt direkt den betreffenden Rabattcode, der dann sowohl an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird als auch in der Rubrik 'Benachrichtigungen' der Smartphone-App MyŠkoda zur Verfügung steht. Um den Rabattcode anzuwenden, scannt ihn das Kassenpersonal am Einkaufsort oder der Nutzer gibt ihn bei Online-Einkäufen selbst ein. Auch wer - beispielsweise in einem Mietwagen - kein persönliches Profil in dem genutzten Fahrzeug angelegt hat und die App MyŠkoda nicht nutzt, kann von den Angeboten profitieren. Allerdings sind die Angebote dann nicht personalisiert und nähere Informationen zum jeweiligen Rabatt lassen sich nur auf dem eigenen Smartphone durch Scannen des QR-Codes auf dem Infotainmentdisplay aufrufen.Nur ein Fingertipp bis zum Discount - von Erfrischungen bis zu TourismusinfosSeit dem jüngsten Update auf die Version 5.1 stehen in der App nun mehr als 100 vergünstigte Angebote bereit. Die Bandbreite reicht dabei von Erfrischungen und Mahlzeiten über Reisebedarf und Autopflege bis hin zu attraktiven Dienstleistungen. Das Angebot wird laufend erweitert. Der Prague Visitor Pass etwa, der üblicherweise nur in der Touristeninformation der tschechischen Hauptstadt zu bekommen ist, lässt sich per App mit zehn Prozent Rabatt buchen. Darüber hinaus können Škoda Fahrer in Tschechien und der Slowakei einen Škoda Enyaq für Wochenendausflüge oder Probefahrten zu einem vergünstigten Tarif mieten, wobei die enthaltenen Services und die Fahrzeugverfügbarkeit vom jeweiligen Partner abhängen.