Bundesbank: Deutsches BIP stagniert auch im 3. Quartal

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank möglicherweise auch im laufenden Quartal nicht wachsen. In ihrem Monatsbericht für August prognostiziert die Bundesbank, dass die Industrie die Wirtschaft bremsen dürfte, während vom Privatkonsum Wachstumsimpulse erwartet werden. Details zur BIP-Entwicklung im zweiten Quartal - bisher wurde lediglich eine BIP-Stagnation gemeldet - sind allerdings auch noch nicht bekannt. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht sie erst an diesem Freitag. "Im dritten Quartal 2023 wird die deutsche Wirtschaftsleistung wohl erneut weitgehend unverändert bleiben", heißt es im Bundesbank-Monatsbericht.

Bundesbank setzt auf langsame Korrektur bei Häuserpreisen

Die spekulativen Übertreibungen bei den deutschen Wohnimmobilienpreisen werden sich nach Einschätzung der Bundesbank langsam korrigieren. Die Bundesbank begründet diese Einschätzung damit, dass Haushalte laut einer Umfrage für 2023 im Schnitt einen Rückgang des Preis-Miete-Verhältnisses - also des Bewertungsniveaus - von weniger als 10 Prozent erwarteten. Unklar ist nach Angaben der Bundesbank allerdings, wie hoch in den Umfragen der Anteil der Energieeffizienz am Rückgang der Überbewertung veranschlagt wird.

Geywitz will Verschärfung von Neubaustandards verschieben

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will die im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarte Verschärfung des Energiestandards für Neubauten laut Aussagen im Sender RTL/ntv kippen. In der Sendung "Frühstart" sprach sie sich dafür aus, die Effizienzstufe EH-40 nicht wie vereinbart zum 1. Januar 2025 vorzuschreiben, wie RTL mitteilte. "Aus meiner Sicht ist die Situation jetzt nicht so, dass man bei den Baupreisen und den ganz stark zurückgegangenen Bauanträgen noch weitere Standardverschärfungen machen sollte", so Geywitz. Sie verwies auf die Lage der Bauwirtschaft und den akuten Wohnungsmangel.

Abwärtstrend bei Rohstahlproduktion setzt sich fort

In Deutschland wurden im Juli laut der Wirtschaftsvereinigung Stahl knapp 3,0 Millionen Tonnen Rohstahl produziert. Damit ist die Rohstahlproduktion den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5 Prozent gesunken und hat ihren Abwärtstrend fortgesetzt. "Gerade die bereits heute schon relativ emissionsarme, aber stromintensive Elektrostahlherstellung verzeichnet mit minus 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut deutliche Produktionsrückgänge", teilte die Wirtschaftsvereinigung mit. Die Produktion in dem Bereich fiel laut den Angaben auf rund 0,7 Millionen Tonnen.

Unternehmen bewerten China attraktiver als Deutschland - Umfrage

Jedes zweite Unternehmen im produzierenden Gewerbe in Deutschland hält China für einen attraktiven Standort, während das über Deutschland nur eine Minderheit von 38 Prozent sagt, so das Ergebnis einer Befragung des Marktforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag der Unternehmensberatung FTI-Andersch. Laut der Umfrage bei 150 Unternehmen in Deutschland aus dem Bereich produzierendes Gewerbe mit den Schwerpunkten Automobilzulieferer, Maschinen- und Anlagenbau und Konsumgüter hielten 8 Prozent der Befragten China und 4 Prozent Deutschland für einen sehr attraktiven Standort, teilte das Marktforschungsinstitut mit.

Deutsche Gewerbesteuereinnahmen 2022 auf Rekordniveau

Die Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 70,2 Milliarden Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, bedeutet das ein Plus von rund 9,1 Milliarden Euro beziehungsweise 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und stellt einen neuen Rekord dar. Bereits 2021 hatten die Gewerbesteuereinnahmen den höchsten Wert in der bis 1991 zurückreichenden Zeitreihe verzeichnet.

Union will Alternativkonzept zur Ampel-Politik vorlegen

Die Union will demnächst ein Konzept vorlegen, das aus ihrer Sicht Alternativen zum Kurs der Ampel-Koalition aufzeigt. "Wir werden in zwei Wochen ein Konzept vorlegen, was wir besser machen", kündigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" an. Damit wollten CDU und CSU zeigen, dass sie nicht nur kritisieren, sondern auch selbst Vorschläge vorlegen.

Forderungen aus Union nach Kurswechsel bei Asyl stoßen in "Ampel" auf Kritik

Forderungen aus der CDU nach einem generellen Einreiseverbot für Flüchtlinge über die EU-Außengrenzen sind in der Ampel-Koalition auf Kritik gestoßen. Es "kann keine Lösung sein, Menschenrechte auszusetzen, um Migration zu begrenzen", sagte die Grünen-Innenpolitikerin Lamya Kaddor der "Welt" mit Blick auf Forderungen von CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und dem CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei. Allerdings gab es auch aus der Ampel-Koalition Forderungen nach einem härteren Kurs in der Migrationspolitik.

China verurteilt Erklärung von USA, Japan und Südkorea nach Gipfel

Nach dem ersten Dreiergipfel der USA, Japans und Südkoreas hat China die gemeinsame Erklärung der Staaten verurteilt. Bei dem Treffen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David nahe Washington "haben die Staats- und Regierungschefs der USA, Japans und Südkoreas China in Bezug auf Taiwan und maritime Fragen verleumdet und angegriffen, sich auf grobe Weise in Chinas interne Angelegenheiten eingemischt und absichtlich Zwietracht zwischen China und seinen Nachbarn gesät", erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin, am Montag.

Serbien sagt Ungarn Durchleitung von russischem Gas zu

Serbien hat nach den Worten des ungarischen Außenministers Peter Szijjarto zugesagt, russisches Gas durch eigene Infrastruktur nach Ungarn zu leiten, sollte die Ukraine den Transport über ihr Gebiet stoppen. Serbien werde "die notwendigen Transitkapazitäten bereitstellen", erklärte Szijjarto nach einem Treffen von Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic und Ungarns Regierungschef Viktor Orban.

Japan entscheidet Dienstag über Start der Einleitung von Fukushima-Kühlwasser

Japans Regierung will am Dienstag darüber entscheiden, wann mit der Einleitung des aufbereiteten Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer begonnen wird. "Die zuständigen Minister werden diskutieren und Informationen über die nächsten Schritte austauschen", erklärte Japans Wirtschaftsminister, Yasutoshi Nishimura, am Montag. Auf der Grundlage dieser Diskussionen werde eine Entscheidung über den Zeitplan getroffen.

