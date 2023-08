Terra Balcanica: Einstiegschancen für spekulativ eingestellte Anleger

Anzeige / Werbung Angesichts eines aktiven Explorationsjahres sehen Experten Chancen für den Explorer Terra Balcanica. Die Experten von Miningscout.de haben die Aktie des kanadischen Explorers Terra Balcanica (WKN A3DM8K / CSE TERA) unter die Lupe genommen. Sie sehen aktuell eine Einstiegschance für spekulativ eingestellte Anleger. Terra Balcanicas Hauptprojekt namens Viogor-Zanik (90%) liegt in Bosnien und Herzegowina. Die polymetallischen Vorkommen des Projekts sind laut Miningscout silberdominiert, weisen aber auch Gold, Zink, Blei oder Kupfer auf. Wie die Experten weiter ausführen, hat das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr ein Bohrprogramm mit einem Umfang von 2.000 Metern durchgeführt und dabei hochgradige Vererzung nachgewiesen. Seit April dieses Jahres laufe nun die zweite der Bohrkampagne, wobei Terra Balcanica insbesondere mit Blick auf das Teilgebiet Cumavici auf eine erste Ressourcenschätzung hinarbeite. Weitere aussichtsreiche Projekte in Serbien Wie Miningscout weiter ausführt, hält Terra Balcanica zudem 100% an den Projekten Ceovishte und Kaludra in Serbien. Ceovishte soll dem Bericht zufolge 2023 nach erfolgreicher Finanzierung zum ersten Mal erbohrt werden. Das Projekt beinhalte ein hochgradiges Goldzielgebiet, während Kaludra Vorkommen an Blei, Zink und Silber aufweise. Wie die Experten darüber hinaus erklären, gelten sowohl Bosnien & Herzegowina als auch Serbien als Länder mit vorteilhaften Bergbaujurisdiktionen und vielfach noch nicht explorierten Regionen. Spekulativ eingestellte Anleger, so Miningscout, könnten auch deshalb aktuelle Einstiegschancen in die sehr niedrig bewertete Aktie nutzen, um möglicherweise von Kurschancen, die sich von möglichen exzellenten Bohrresultaten ergeben könnten, zu profitieren. Planung für das Jahr 2023 Wie die Experten darlegen, sind dieses Jahr auf allen drei Projekten von Terra Balcanica Bohrkampagnen geplant, wobei auf Viogor-Zanik als Phase-II-Bohrprogramm 12 Bohrungen durchgeführt werden. Das Bohrprogramm sei bereits im April 2023 angestoßen und auf dem Teilgebiet Cumavici Ridge schon 760 Meter an Bohrungen fertig gestellt worden. Mit Ergebnissen werde Anfang September gerechnet, hieß es. Auch auf dem Teilgebiet Brezani werde aktiv gebohrt. Seit dem Start seien mittlerweile Bohrungen im Umfang von 859 Metern abgeschlossen worden. Laborergebnisse sollten dem Management Ende Oktober/Anfang November vorliegen. Darüber hinaus sei geplant, dass Terra Balcanica im dritten Quartal ebenso mit einer ersten Bohrphase auf Ceovishte beginne, wobei das Management auch schon strategische Gespräche mit potentiellen Projektpartnern führe. Nach den umfangreichen Vorarbeiten und dem ersten Bohrprogramm auf Viogor-Zanik sei das Jahr 2023 ein auf allen Projekten sehr aktives, betont Miningscout. Bohrungen auf den Projekten Cumavici und Brezani würden die weitere Entwicklung des Potenzials aufzeigen und somit nicht nur für das Management, sondern auch für alle Aktionäre richtungsweisend sein. Potenzial dürfte nach den erfolgreichen Anfangserkundungen und bisherigen Kenntnissen genügend vorhanden sein, meinen die Experten. Und sie glauben, dass es Terra Balcanica 2023 nach ausreichenden Finanzierungsmaßnahmen gelingen sollte, dieses Potenzial der Projekte auch deutlicher hervorzuheben als es bislang durch die relativ niedrige Marktkapitalisierung zum Ausdruck komme. Mit den laufenden Bohrtätigkeiten und positiven Resultaten könne sich so für die Terra Balcanica-Aktie über das Jahr 2023 hinaus ein deutlich positiver Bewertungsspielraum ergeben, meint der Miningscout. Die Experten glauben deshalb, dass für risikoaffine Investoren im Vorfeld der aktuellen oder auch späteren Explorationsergebnisse spekulative Einstiegschancen in die Aktie des Unternehmens bestehen. Hier gibt es das gesamte Research: Research Report Terra Balcanica Resources Corp. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

