Sowohl der DAX als auch der S&P 500 haben in den vergangenen Wochen deutliche Bremsspuren auf dem Parkett hinterlassen. Kann der Abwärtstrend gestoppt werden und sorgen die Nvidia-Zahlen für neue Euphorie?

Stefan Klotter schaut in seinem Wochenausblick nicht nur auf das Notenbank-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole, sondern auch auf wichtige Branchen-Frühindikatoren. Dabei deuten die Charts spannende Parallelen zu einem heftigen Kursrücksetzer aus dem vergangenen Jahr an. Hinzu komme: In den relativ ruhigen Sommermonaten könnten häufig schon kleine Volumen große Kursbewegungen auslösen. Geht der Abwärtsstrudel weiter?

Nachdem die meisten Wall Street-Schwergewichte ihre Quartalszahlen schon vorgelegt haben, wartet mit Nvidia am Mittwoch das große Finale. Viele Anleger möchten noch auf den KI-Zug aufspringen: Kommt die heiß gelaufene Aktie nochmal ein Stück zurück und bietet eine Möglichkeit zum günstigen Einstieg? Das und mehr jetzt im Video!

Video: Stefan Klotter, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion