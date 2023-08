Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 38/23Dienstag, 19.09.Bitte nochmalige Änderung im Programmablauf (Zeitkorrekturen) beachten:12.20 Death in ParadiseTödliche Schokolade(vom 26.8.2014)13.15 Death in ParadiseWahrheit und Fälschung(vom 2.9.2014)14.05 The RookieIn der Einöde(vom 9.3.2023)14.45 The RookieEin neuer Anfang(vom 3.1.2020)15.30 The RookieCrashkurs(vom 3.1.2020)16.10 The RookieVom Guten, Schlechten und Hässlichen(vom 10.1.2020)16.55 Death in ParadiseTödliche Schokolade(von 12.20 Uhr)17.45 Death in ParadiseWahrheit und Fälschung(von 13.15 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)Der Programmablauf gilt auch für die weiteren Tage:Mittwoch, 20.09.2023 - Freitag, 22.09.2023Montag, 25.09.2023 - Freitag, 29.09.2023Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5584975