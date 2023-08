Peloton ist von seinen goldenen Zeiten, als die Aktie in der Spitze bei einem Kurs von 171,09 Dollar gestanden hat, weit entfernt. Anleger sollten sie dennoch nicht aus den Augen lassen. Vergangene Woche hat der Kurs eine wichtige Unterstützung erreicht, von welcher der Preis bereits mehrfach eine Aufwärtsbewegung gestartet hat. Wird es auch dieses Mal so sein? Am Freitag eröffnete die Peloton-Aktie unter der seit 29. September vergangenen Jahres bestehenden Unterstützung bei 6,85 Dollar. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...