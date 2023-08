Die Sparmaßnahmen von Anfang Januar haben auch die sogenannten "Other Bets" von Alphabet betroffen. Doch noch immer verbrennen "Other Bets"-Unternehmen wie der Fahrdienstleister Waymo oder die Smart-Home-Sparte Nest Milliarden - und die Life-Sciences-Firma Verily verliert sogar noch mehr als geplant.Über 30 Milliarden Dollar haben die "Other Bets" verloren, seitdem Alphabet hierzu Ergebnisse in ihren Quartalsberichten ausweist. Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte der operative Verlust ein Rekordniveau ...

