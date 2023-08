Thales präsentiert mit seiner Evidence Investigation Suite eine neue Generation von Lösungen zur biometrischen Identifikation für Polizei und Sicherheitskräfte.

eine neue Generation von Lösungen zur biometrischen Identifikation für Polizei und Sicherheitskräfte. Das Angebot nach dem neuesten Stand der Technik umfasst eine Reihe von Funktionen, die von cloudbasierten Lösungen und kompakten multimodalen Biometriegeräten unterstützt werden und eine schnellere Aufklärung von Verbrechen sowie eine effiziente Ermittlung von gesuchten Personen ermöglichen.

Darüber hinaus bietet die ultramobile Multifunktionsanwendung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vorderster Front eine angepasste biometrische Lösung für forensische Ermittlungen direkt vor Ort.

Schon seit Jahrzehnten versetzt Thales mit seinem Know-how Ermittlungsspezialisten in die Lage, biometrische Eigenschaften mit einem Höchstmaß an Leistung zu erfassen, zu analysieren und zu vergleichen. Heute bringt Thales forensische Untersuchungen auf die nächste Ebene, und zwar mit einer der vom Nationalen Institut für Standards und Technologie (NIST) am besten bewerteten Lösungen, die in Bezug auf Genauigkeit, Individualisierbarkeit und Skalierbarkeit keine Kompromisse eingeht. Bei seiner neuen Evidence Investigation Suite hat Thales den Schwerpunkt auf Fernzugriff und größtmögliche Mobilität gelegt. Sie bietet den Einsatzkräften volle Flexibilität und liefert bessere Ergebnisse.

Nach Angaben der Weltbank werden im Jahr 2050 sieben von zehn Menschen in Städten leben1. Diese weltweit zunehmende Verstädterung führt zu einem erheblichen Bedarf an Technologien zur effektiven Verbesserung der öffentlichen Sicherheit. Bei der Evidence Investigation Suite von Thales handelt es sich um ein cloudbasiertes und umfassendes Paket von Lösungen und Dienstleistungen, die den Zeit- und Flexibilitätsanforderungen der Sicherheitskräfte gerecht werden. Die Suite erweitert und verbessert die derzeitigen Möglichkeiten bei Einsätzen im Feld, indem sie Ermittlern den Fernzugriff auf hochgradig professionelle Tools über ihre Mobiltelefone von jedem beliebigen Ort aus ermöglicht.

"Bei der Bekämpfung der Kriminalität ist die Zeit der Feind", betont Luc Tombal, Public Security Solutions Director bei Thales. Deshalb wurde die Thales Evidence Investigation Suite von Experten mit fundiertem Fachwissen für Experten entwickelt."

Die Lösung von Thales beinhaltet kompakte Geräte, die biometrische Daten wie Gesichts- und Irisbilder oder auch Finger- und Handflächenabdrücke überall dort erfassen können, wo sie benötigt werden. Zudem verfügt sie über sichere Datenspeicherkapazitäten und Verarbeitungswerkzeuge, die forensische Teams bei ihren Untersuchungen unterstützen. Die Sicherheitskräfte können sich bei kritischen Entscheidungen in der Verbrechensbekämpfung auf Thales und seine mehr als 30-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Biometrie verlassen.

"Dank der ultramobilen Multifunktions-Anwendung kann jeder Ermittler davon profitieren, ein biometrisches forensisches Labor in seiner Hand zu haben, das die Verfahren vereinfachen und beschleunigen kann. Die Zeitoptimierung ist bei Ermittlungen von entscheidender Bedeutung, und dieser einzigartige Ansatz ermöglicht den Zugriff auf wichtige Informationen innerhalb weniger Minuten, was die Aufklärung von Kriminalfällen im Vergleich zum herkömmlichen tagelangen Verfahren erheblich beschleunigt", fügte Luc Tombal hinzu.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien in den drei Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen. Der Konzern investiert fast 4 Milliarden Euro pro Jahr in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereichen wie Quantentechnologien, Edge-Computing, 6G und Cybersicherheit. Thales beschäftigt 77.000 Mitarbeiter in 68 Ländern und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

