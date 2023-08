Schreckmoment vergangene Woche für Anleger: Der Staat in Italien will eine Übergewinnsteuer für Banken einführen. Sollten Anleger nun die Finger von Aktien italienischer Finanzinstitute lassen?Italien und seine Banken: Bei vielen Anlegern weckt das negative Emotionen. Häufig fallen Stichworte wie Eurokrise, faule Kredite, Pleitegefahr. Doch das ist lange her. Mittlerweile gehören die Banken in Italien aber zu den profitabelsten in ganz Europa. Nicht nur radikale Sanierungsprogramme haben den Unterschied ...

