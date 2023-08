Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Erholung nach schwacher Vorwoche Die Anleger haben sich am Montag beim Dax auf eine Kurserholung eingelassen. Mit 15 702,69 Punkten verbuchte der Leitindex am Nachmittag ein Plus von 0,55 Prozent. weiterlesen Rüstungsindustrie Bundesregierung lässt Entscheidung zu Taurus-Lieferung weiter offen Die Bundesregierung lässt weiterhin offen, ob sie der Ukraine wie von Kiew gewünscht Marschflugkörper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...