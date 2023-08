Mit dem Wort "Dieselskandal" bringen viele Marktteilnehmer den Volkswagen-Konzern zunächst in Verbindung. Claus Sauter, Firmenlenker des deutschen Biokraftstoff-Herstellers Verbio, nutzt den Begriff derzeit allerdings in einem anderen Zusammenhang in seiner jüngsten Kolumne. Der CEO fordert die Politik zum Handeln auf.China überschwemme den deutschen Markt mit riesigen Mengen palmölbasierten Biodiesels, die einfach zu besonders nachhaltigem grünem Kraftstoff umetikettiert werden, verdächtigt Sauter. ...

