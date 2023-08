Predictmedix AI: KI-Algorithmus erfolgreich auf frühe Anzeichen von Diabetes trainiert

Anzeige / Werbung

Der globale Markt für Diabetes-Diagnostik, der im Jahr 2022 auf 30,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll bis 2030 eine Größe von 59,4 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der KI-Algorithmus der nicht-invasiven Diagnostikplattform von Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED; OTCQB: PMEDF; FRA:3QP) ist ab sofort in der Lage, auch frühe Anzeichen von Diabetes bei Personen zu erkennen. Das gab das in Toronto ansässige Unternehmen heute bekannt.

Vorläufig wird die neue Software nur in Indien erprobt. Laut einer Studie des Indian Council of Medical Research (ICMR) aus dem Jahr 2021 sind in Indien schätzungsweise 101 Millionen Menschen an Diabetes und 136 Millionen an Prädiabetes erkrankt. Die Zahl der Fälle von Diabetes, Prädiabetes und Bluthochdruck nimmt auf dem asiatischen Subkontinent zu, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Der globale Markt für Diabetes-Diagnostik, der im Jahr 2022 auf 30,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll bis 2030 eine revidierte Größe von 59,4 Milliarden US-Dollar erreichen, was eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % über den Analysezeitraum von 2022 bis 2030 widerspiegelt.

Die neu eingeführte nicht-invasive Diabetes-Screening-Lösung des Unternehmens nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher KI-Algorithmen zur Analyse eines breiten Spektrums relevanter Daten, darunter Blutflussmuster zur Überwachung der volumetrischen Schwankungen in der Blutzirkulation, die sich je nach Blutzuckerspiegel verändern. Durch die Identifizierung von subtilen Indikatoren, die mit herkömmlichen Methoden oft nicht erkannt werden können, beweist die KI-Technologie von Predictmedix Präzision bei der Erkennung von frühen Anzeichen von Diabetes. Die rechtzeitige Erkennung ist von größter Bedeutung, da sie es dem medizinischen Fachpersonal ermöglicht, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, die es den Patienten ermöglichen, ihre Krankheit effektiv zu behandeln und potenziell schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden.

Rahul Kushwah, Chief Operating Officer von Predictmedix AI kommentierte: "Diabetes ist eine globale gesundheitliche Herausforderung, die in Indien besonders deutlich wird. Unser Engagement für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch innovative Technologien hat uns dazu veranlasst, diese Lösung für das Diabetes-Screening zu entwickeln. Indem wir uns die Fähigkeiten der KI zunutze machen, um potenzielle Fälle frühzeitig zu erkennen, wollen wir einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden des Einzelnen und der Gemeinschaft leisten."

Predictmedix AI hat die nicht-invasive Fähigkeit zur Früherkennung der Krankheit entwickelt, um dem wachsenden Diabetes-Problem in Indien zu begegnen. Das Unternehmen, das einnimmt, freut sich, seine Diabetes-Screening-Lösung in sein umfassendes Angebot an KI-gestützten Gesundheitslösungen aufzunehmen. Die neue Initiative von Predictmedix AI zielt darauf ab, die derzeitigen Verfahren zur Früherkennung und Behandlung dieser weit verbreiteten chronischen Krankheit zu verändern, da Indien mit einer eskalierenden Diabetesproblematik konfrontiert ist. Indien, ein Land, das mit einer erheblichen Diabeteslast zu kämpfen hat, verzeichnete in den letzten Jahren einen alarmierenden Anstieg der Diabetesfälle.

Fazit: Es ist faszinierend mitzuverfolgen, in welchem atemberaubenden Tempo die KI-basierte Diagnostikplattform von Predictmedix dazulernt. Bis jetzt stand die nicht-invasive Analyse von Vitalfunktionen wie Körpertemperatur, Puls, Infektionskrankheiten wie COVID-19, Drogenkonsum (Alkohol), Müdigkeit oder verschiedene psychische Erkrankungen im Mittelpunkt. Ab sofort kann die KI-basierte Software auch Diabetes in einem frühen Stadium aufspüren. Was wird die nächste Indikation sein? Jüngst hat Predictmedix mitgeteilt, dass das Unternehmen bereits Datensätze von mehr als 200.000 Personen ausgewertet hat. Je größer dieser Datenschatz wird, desto besser wird die Vorhersagekraft des Algorithmus. Predictmedix AI ist ein Pionier im Bereich der durch künstliche Intelligenz gesteuerten Diagnostik und man sollte sich nicht davon täuschen lassen, dass die Technologie bisher nur in Indien oder Indonesien getestet wird. Beide Länder stehen mit ihren wachsenden Bevölkerungen vor ganz neuen Herausforderungen beim Thema Gesundheitsscreening. Der schöne Nebeneffekt für Predictmedix ist, dass die Tests von angesehenen medizinischen Institutionen pro bono durchgeführt werden.

