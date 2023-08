Chinesische Zentralbank senkt Loan Prime Rate I Erzeugerpreise in Deutschland sinken um 6

Werbung







Die Peoples Bank of China (PBoC) drückte den Referenzzinssatz für einjährige Kredite auf 3,45 %. Damit reagierte die Zentralbank auf die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes. Außerdem gab das Statistische Bundesamt am Montagmorgen die Erzeugerpreise für Juli 2023 bekannt.



Wie schon zuvor im Juni reagierte die chinesische Zentralbank am Montag mit weiteren Zinssenkungen, um die chinesische Wirtschaft zu unterstützen. Zuletzt entwickelten sich die Preise in China deflationär. Für die Entscheider aus Peking gibt es zwei wesentliche Referenzzinssätze: die sogenannte 1-Year Loan Prime Rate (LPR) und die 5-Year Loan Prime Rate. Erstere gilt als Referenz für Kredite für Haushalte sowie Unternehmen. Als Referenzzinssatz für Hypothekendarlehen wird hauptsächlich die 5-Year Loan Prime Rate verwendet. Die Senkung des Referenzzinses für einjährige Kredite um 10 Basispunkte von 3,55 % auf 3,45 % hat das Ziel, Investitionen für Unternehmen wieder attraktiver zu machen und die schwache Konjunktur zu stützen. Der Referenzzins für 5-jährige Kredite blieb hingegen auf einem konstanten Niveau von 4,2%. Ein Grund dafür kann die in der jüngsten Vergangenheit unter Druck stehende Immobilien-Wirtschaft in der Volksrepublik sein. Letzte Woche stellte Evergrande, eines der größten Immobilien Unternehmen Chinas, Antrag auf Gläubigerschutz in den USA.



Zusätzlich erreichten uns am Montagmorgen die Erzeugerpreise des Monats Juli. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 6% gesunken. Laut Statistischem Bundesamt ist der hohe Rückgang auf einen sogenannten Basiseffekt zurückzuführen. Das heißt, dass der hohe Rückgang im Juli 2023 auf den starken Preisanstieg nach Beginn des Ukrainekrieges zurückzuführen ist.









Quelle: HSBC