DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 7

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/21.08.2023/16:10) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 14. August 2023 bis einschließlich 20. August 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 240.000 Stamm- und 49.656 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 14.08.2023 5.782 100,2010 AQUIS (AQEU) 14.08.2023 33.075 100,2253 CBOE Europe (CEUX) 14.08.2023 11.800 100,2299 Turquoise (TQEX) 14.08.2023 19.343 100,2554 Xetra 15.08.2023 4.114 99,3647 AQUIS (AQEU) 15.08.2023 22.411 99,3822 CBOE Europe (CEUX) 15.08.2023 5.132 99,4184 Turquoise (TQEX) 15.08.2023 8.343 99,4096 Xetra 16.08.2023 4.820 100,1518 AQUIS (AQEU) 16.08.2023 27.482 100,1737 CBOE Europe (CEUX) 16.08.2023 10.050 100,1446 Turquoise (TQEX) 16.08.2023 17.648 100,1395 Xetra 17.08.2023 1.359 99,3598 AQUIS (AQEU) 17.08.2023 19.259 99,2210 CBOE Europe (CEUX) 17.08.2023 5.097 99,2261 Turquoise (TQEX) 17.08.2023 4.285 99,3309 Xetra 18.08.2023 1.819 98,2202 AQUIS (AQEU) 18.08.2023 24.423 98,2312 CBOE Europe (CEUX) 18.08.2023 6.088 98,2368 Turquoise (TQEX) 18.08.2023 7.670 98,3545 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 14.08.2023 973 92,6108 AQUIS (AQEU) 14.08.2023 2.964 92,4276 CBOE Europe (CEUX) 14.08.2023 820 92,4253 Turquoise (TQEX) 14.08.2023 10.123 92,4236 Xetra 15.08.2023 369 91,8472 AQUIS (AQEU) 15.08.2023 1.319 91,8109 CBOE Europe (CEUX) 15.08.2023 623 91,8488 Turquoise (TQEX) 15.08.2023 6.465 91,8633 Xetra 16.08.2023 432 92,3872 AQUIS (AQEU) 16.08.2023 2.102 92,4068 CBOE Europe (CEUX) 16.08.2023 255 92,3822 Turquoise (TQEX) 16.08.2023 7.211 92,3946 Xetra 17.08.2023 374 91,4152 AQUIS (AQEU) 17.08.2023 1.918 91,4811 CBOE Europe (CEUX) 17.08.2023 430 91,5887 Turquoise (TQEX) 17.08.2023 3.278 91,4732 Xetra 18.08.2023 307 90,5500 AQUIS (AQEU) 18.08.2023 1.155 90,5863 CBOE Europe (CEUX) 18.08.2023 162 90,6731 Turquoise (TQEX) 18.08.2023 8.376 90,6371 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2023 10:10 ET (14:10 GMT)