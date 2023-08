Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (31/23)

As from August 21, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR DOM X2 AVA 1 GB00BW6QTS69 BULL CIB X3 AVA 1 GB00BNV3W025 BULL DDOG X5 AVA 4 GB00BNV4RX37 BULL DDOG X5 AVA 5 GB00BQRBV372 BULL DAX X12 AVA 11 GB00BL003070 BULL DJIA X15 AVA 6 GB00BKZZTS05 BULL USDSEK X5 AVA 3 GB00BQRKCV91 MINI L USDSEK AVA 23 GB00BW6QMD22 MINI S ABCL AVA 7 GB00BQR8YL70 MINI S AA AVA 003 GB00BQR96J25 MINI S BAVA AVA 3 GB00BNV5FY39 MINI S CHWY AVA 2 GB00BNTSNH32 MINI S ETSY AVA 8 GB00BQR8M028 MINI S FTCH AVA 10 GB00BQRK1D42 MINI S LACUS AVA 4 GB00BQR82C44 MINI S NEWAB AVA 4 GB00BQR8G996 MINI S SEA AVA 11 GB00BQRBRV79 MINI S TESLA AVA 141 GB00BQRK2K83 TURBO L SILV AVA 35 GB00BKZZTL36 TURBO S GULD AVA 445 GB00BQRCHK99 TURBO S SILV AVA 185 GB00BQRCGR93 The last day of trading will be August 21, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.