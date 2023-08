Vaduz (ots) -Im Lichte der Vorbereitungsarbeiten zum anstehenden Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates konnte Liechtenstein sein Logo fertigentwickeln. Für Liechtenstein war die Aufnahme in den Europarat am 23. November 1978 ein souveränitätspolitischer Meilenstein. Der Vorsitz im Ministerkomitee wechselt halbjährlich zwischen den Mitgliedsstaaten des Europarates. Die Vorsitzübernahme erfolgt folglich turnusgemäss in alphabetischer Reihenfolge und ist Teil der Verantwortung jedes Mitgliedstaates des Europarates. Während des Vorsitzes hat jedes Land sein eigenes Logo, welches die Regierung nun veröffentlicht.Im November wird Liechtenstein turnusgemäss den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats für 6 Monate übernehmen. Beim Europarat handelt es sich um eine wichtige Institution zur Verwirklichung und Weiterentwicklung unserer Grundwerte. Er fördert und schützt Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa. Fast 700 Millionen Personen in den 46 Mitgliedsländern des Europarates profitieren hiervon.Liechtenstein bereitet sich seit langer Zeit intensiv auf seinen Vorsitz vor. Das entwickelte Logo ist Ergebnis dieser Vorbereitungsarbeiten, da jedes Vorsitzland ein eigenes Logo beim Sekretariat des Europarates eingibt. Das Logo greift symbolisch drei Elemente Liechtensteins auf. Es sind dies einerseits die geographische Lage Liechtensteins im Herzen Europas sowie der Umstand, dass Liechtenstein der einzige vollständige in den Alpen liegende Alpenstaat ist und somit die Berge für uns von grosser Bedeutung sind. Traditionellerweise fand auch der Buchstabe "e" Eingang in das Logo, welcher den Bezug zum Europarat herstellt und den Vorsitz Liechtensteins im Ministerkomitee ausdrückt. Ausserdem ist ein Stern aus der Europaratsflagge abgebildet. Er symbolisiert Liechtenstein in seiner Vorsitzrolle. Im Unterschied zu anderen Staaten war es Liechtenstein aufgrund der identen französischen sowie englischen Schreibweise seines Ländernamens möglich, eine einzigartige Variante des Logozusatzes (grösseres Schriftbild) zu erstellen.Die Farben rot und blau sind Ausdruck der liechtensteinischen Landesfarben. Das Logo wird während der Zeit des Vorsitzes sowohl im In- als auch im Ausland aktive Verwendung finden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 58martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910416