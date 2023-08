Die Ernennung von Führungskräften beschleunigt die Einführung signifikanter Produkt-Upgrades

inriver ein Softwareunternehmen, das die gesamte Product Journey durch umsatzförderndes Produktinformations-Management (PIM) über alle Kunden-Touchpoints hinweg unterstützt, hat heute die Verstärkung seines Führungsteams bekannt gegeben. Die Ernennung von Branchenveteranen Stephen Kaufman zum Chief Product Officer (CPO) und Thorsten Larsen-Seul zum Chief Financial Officer (CFO) spiegelt die verstärkte Geschäftsdynamik von inriver und ein Jahr wider, das von globalem Wachstum geprägt war.

Für das Jahr 2023 hat das Unternehmen zahlreiche Produktinnovationen und -verbesserungen auf den Markt gebracht. Ein Highlight ist dabei die Präsentation einer neuen Art von PIM-Lösungen. Kaufman und Larsen-Seul stoßen zu einem dynamischen C-Suite-Führungsteam von inriver, das bereits 2023 mit den Neuzugängen von Brooke Cunningham, Brad Habansky und Ulrica Falkenberg als Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer bzw. Chief People and Culture Officer maßgeblich verstärkt wurde.

"Wir freuen uns sehr, Thorsten und Stephen im inriver-Team begrüßen zu dürfen", so Niels Stenfeldt, CEO und Mitglied des Board of Directors bei inriver. "Die strategische Ergänzung dieser erfahrenen Führungskräfte festigt unsere erweiterte Unternehmensführung, konsolidiert unsere Wettbewerbsposition auf dem Markt und ermöglicht uns, mehr innovative Angebote zu entwickeln und das Wachstum zu beschleunigen. Diese bedeutenden Neueinstellungen bekräftigen unser Ziel, den Branchentrends stets einen Schritt voraus zu sein, erstklassige Talente zu fördern und unser Angebot zu verfeinern, um nachhaltiges Wachstum und Innovation für unsere Kunden zu voranzutreiben."

Stephen Kaufman, CPO

Kaufman bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Technologiebereich mit, sowohl als CPO als auch als Chief Technology Officer (CTO). Zuletzt war er als CPO bei Esko tätig, wo er ein globales SaaS-Produktteam leitete, das branchenführende Tools für Workflow, Content Management, Digital Asset Management und Zusammenarbeit bereitstellte. In seiner neuen Position bei inriver ist Kaufman verantwortlich für Produktinnovation, Lieferung, Kundennutzen und strategische Produktplanung. Er wird Niels Stenfeldt unterstellt sein und von Chicago aus tätig sein.

"Inriver ist ein hervorragend positioniertes Unternehmen mit einer kundenorientierten Unternehmenskultur, das in einem dynamischen und wachsenden Ökosystem für Produktinformationen Erfolg hat. Die enorme Breite unseres Angebots ist beeindruckend und wird auch künftig Marken und Herstellern aller Größenordnungen dabei helfen, Herausforderungen zu überwinden und die digitale Transformation umzusetzen", kommentiert Kaufman. "Als einer von wenigen SaaS-Anbietern im PIM-Bereich ist inriver dazu in der Lage, die Lücke zwischen dem gewünschten Kundenerlebnis und dem Anspruch des Produktvermarkters in Bezug auf dieses Erlebnis tatsächlich zu schließen. Ich freue mich darauf, das Wachstum und die Entwicklung dieses Produkts weiter voranzutreiben."

Thorsten Larsen-Seul, CFO

Larsen-Seul verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung und Leitung von Finanzinitiativen in der Technologiebranche und war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen der C-Ebene tätig. Vor seinem Wechsel zu inriver trug er als Chief Operating Officer (COO) und CFO bei iMotions Verantwortung. Bei inriver wird er alle Finanzaktivitäten leiten, darunter Prognosenerstellung, Geschäftsplanung und -analyse, Optimierung der finanziellen Effizienz und rentables Umsatzwachstum. Larsen-Seul ist ebenfalls Niels Stenfeldt unterstellt und wird von Holbaek, Dänemark, aus tätig sein.

"Das Segment Produktinformations-Management hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt und verspricht dank der digitalen Lösungen von inriver eine spannende Zukunft", so Larsen-Seul. "Ich bin ausgesprochen dankbar für meinen Wechsel zu einem innovationsstarken Marktführer im Bereich der PIM-Lösungen und begeistert angesichts dessen, was das Team bisher erreicht hat."

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der SaaS-basierten PIM-Technologien von inriver für Ihr Unternehmen unter inriver.com.

Über inriver

inriver unterstützt die gesamte Product Journey an jedem Touchpoint. Die konfigurierbare PIM-Lösung von inriver bietet integrierte digitale Regalanalyse- und Integrationsfunktionen und lässt sich flexibel in jedes digitale Ökosystem einbinden. Sie unterstützt B2B- und B2C-Unternehmen dabei, die wachsenden Anforderungen an Produktdaten während des gesamten Produktzyklus zu erfüllen.

inriver hilft Marken, Herstellern und Einzelhändlern, Produktinformationen in strategische Werte zu verwandeln und die Rentabilität an jedem Touchpoint für mehr als 1.600 globale Marken zu maximieren. Weitere Informationen unter inriver.com.

