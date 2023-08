Nel Asa präsentierte am Montag eine enttäuschende Performance an den Aktienmärkten, mit einem Verlust von -1,5 % bis zum Abend. Dies hat in den letzten fünf Tagen zu einer Gesamtverringerung von -6 % geführt. Es scheint jedoch andere Gründe für die schwache Entwicklung des norwegischen Unternehmens zu geben. Ein formaler Ausverkauf könnte kurz bevorstehen. Nel Asa: Steht ein Ausverkauf ins Haus? Mit diesen Zahlen ...

