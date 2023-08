HCL, ein globales Konglomerat und UpLink, die offene Innovationsplattform des Weltwirtschaftsforums, gaben heute die Eröffnung der Zero Water Waste Challenge für Anwendungen bekannt Teil der Aquapreneur Innovation Initiative.Die Challenge fordert zur Einreichung innovativer Ansätze zur Wassernutzung auf zur Verbesserung des Gewässerschutzes vom Angebot bis hin zur Nachfrage auf dem Weg zur Vermeidung von Wasserverschwendung. Zum Abschluss der Challenge werden die 10 Gewinner einen Geldpreis von insgesamt 1,75 Milionen CHF erhalten.

Wichtige Termine 21. August bis 2. Oktober 2023 Offen für Einreichungen 17. Oktober bis 15 .November 2023 Überprüfungs- und Auswahlverfahren Januar 2024 Ankündigung der Top Innovators

Hierbei handelt es sich bereits um die zweite Challenge von insgesamt fünf Challenges im Rahmen der Aquapreneur Innovation Initiative von HCL und UpLink. Die Einführung fand im letzten Jahr im Mai 2022 in Davos statt, um das erste Innovationsökosystem seiner Art für den globalen Süßwassersektor zu schaffen. Der letzte Termin für eine Beantragung für die zweite Challenge nach zwei Jahren ist der 2. Oktober 2023. Einzelheiten und Anspruchsvoraussetzungen finden Sie unter diesem Link. Im Rahmen dieser Initiative gab HCL Mittel in Höhe von 15 Millionen US-Dollar bis zum Jahr 2027 zur Unterstützung wasserorientierter Unternehmer bekannt.

Roshni Nadar Malhotra, Vorsitzender von HCLTech erklärte:Da die Klimaveränderung weiterhin zur Intensivierung der Süßwassserverknappung beiträgt, besitzen die Unternehmen nun die einzigartige Gelegenheit, zu einem substanziellen Unterschied rund um den Globus beitragen zu können. Bei HCL sind wir bestrebt, zur Lösung dieser globalen Krise beizutragen. In Partnerschaft mit UpLink sind wir nun bereit, die zweite Ausgabe unserer Aquapreneur Innovation Initiative auf dem Weg zur Vermeidung von Wasserverschwendung ankündigen zu dürfen. Während unser Eintreten für diese lebenswichtige Sache unumstößlich ist, laden wir Partnerorganisationen ein, sich im Rahmen dieser gemeinsamen Mission, die zur wesentlichen Finanzierung und Katalysierung einer weitverbreiteten Förderung beiträgt, uns nun anzuschließen."

Gim Huay Neo, Managing Director of the Centre for Nature and Climate beim Weltwirtschaftsforum erläuterte: Die Aquapreneur Innovation Initiative schafft ein aktives Innovationsökosystem für Süßwasser, das wesentlich für die Konservierung und Restaurierung völlig natürlicher Ökosysteme ist. Durch den Zusammenschluss von Innovatoren, Fachleuten, Investoren und Partnern beschleunigt diese Initiative hoch wirksame Lösungen zur Verbesserung der Wassersicherheit. Wir sehen bereits bedeutende Auswirkungen aufgrund der zehn Gewinner der ersten Innovation Challenge und sind nun hocherfreut, eine neue Kohorte von Aquapreneuren hervorheben und unterstützen zu können

Der Fokus der diesjährigen Challenge liegt auf:

Erfassung und Schutz der Süßwasserversorgung

Schutz der Grundwasserreservoirs durch Erfassung weiterer Wasserressourcen. Lösungen könnten sich auf die Grundwasererneuerung, den Rückhalt von Sturm- und Regenwasser oder Wasser aus der Atmosphäre, die Vermeidung oder Minimierung von Leckagen, Verstärkung der Resilienz der Ökosysteme oder Überwachung und Verwaltung von Süßwasserreservoirs konzentrieren.

Wasserwiederverwendung und Wiederverwertung von Materialien

Erhöhung der Wassereffizienz durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wasserressourcen. Lösungen könnten Produkte umfassen, die Regenschauer, die Reinigung von Maschinen- und Leitungswasser zur Wiederaufbereitung für die Grauwassernutzung oder die Wiederverwendung von Wasser in Industrieanlagen, sauberere und grünere Technologie zur Aufbereitung wiederverwendeten Wassers usw. ermöglichen. Idealerweise das Erfordernis, zwischen Schaden und Nutzen abzuwägen, z.B. die Notwendigkeit, über eine nachhaltige Energieversorgung zu verfügen, und nicht zuletzt die Konzentration auf die Wasserqualität.

Wassereinsparungen in der Landwirtschaft

Reduzierung der Wasserentnahme in der Landwirtschaft durch intelligente Bewässerung. Lösungen könnten die Präzisionsbewässerung, Fernerkundungsdaten und regenerative landwirtschaftliche Praktiken umfassen, die sich auf den Wasserrückhalt und Technologien, wie beispielsweise mobile Anwendungen zur Optimierung des Ernteertrags und die zeitliche Planung des Wasserhaushalts des Ernteguts konzentrieren.

Evaluierung und Auswahlkriterien im 2.Jahr werden umfassen:

I. Organisationsstruktur

Finanziell tragbares Geschäftsmodell: Lösung zeigt nachhaltiges Geschäftsmodell und Erlösansatz und präsentiert darüber hinaus Finanzierungsnachweistradition sowie Investitionsmöglichkeiten für Anleger oder philanthropische Kapitalgeber.

Lösung zeigt nachhaltiges Geschäftsmodell und Erlösansatz und präsentiert darüber hinaus Finanzierungsnachweistradition sowie Investitionsmöglichkeiten für Anleger oder philanthropische Kapitalgeber. Phase: nach der Ideenfindungsphase und demonstriert das Potenzial zur Skalierung und Erzielung langfristiger finanzieller Tragfähigkeit, Auswirkungen und Nachhaltigkeit. UpLink Top Innovators haben in der Regel die Pilotphase für Wachstum/Skalierung ihres Geschäftsbetriebs erreicht.

nach der Ideenfindungsphase und demonstriert das Potenzial zur Skalierung und Erzielung langfristiger finanzieller Tragfähigkeit, Auswirkungen und Nachhaltigkeit. UpLink Top Innovators haben in der Regel die Pilotphase für Wachstum/Skalierung ihres Geschäftsbetriebs erreicht. Führungsteam: engagiertes, vielfältiges und wertorientiertes Führungsteam mit den notwendigen Fähigkeiten und demonstrierte darüber hinaus Durchführungskompetenzen und umfassendes örtliches Personal oder die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen.

engagiertes, vielfältiges und wertorientiertes Führungsteam mit den notwendigen Fähigkeiten und demonstrierte darüber hinaus Durchführungskompetenzen und umfassendes örtliches Personal oder die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen. Bewertung und Überprüfung von Standards: Lösung zeigt ein deutliches Wirkungsmonitoring-, Evaluierungs- und Verifizierungsrahmenwerk. Die Metriken und Indikatoren sollten transparent verfolgt werden, relevante und robuste Standards referenzieren und anwenden und eine unabhängige Qualifikationsprüfung und Überprüfung durch Dritte erhalten.

Lösung zeigt ein deutliches Wirkungsmonitoring-, Evaluierungs- und Verifizierungsrahmenwerk. Die Metriken und Indikatoren sollten transparent verfolgt werden, relevante und robuste Standards referenzieren und anwenden und eine unabhängige Qualifikationsprüfung und Überprüfung durch Dritte erhalten. Governance-Modelle und Funktionsmuster: Lösung verfügt über eine juristische Person, die mit dem Projekt oder der Technologie verbunden ist. Das Betriebsmodell zeigt das Ausmaß, in dem das Projekt die finanzielle Tragfähigkeit und nachhaltige Einnahmeströme erzielen konnte, oder ob es über eine Vision und einen Plan verfügt, dies zu erreichen.

II. Wesentliche Merkmale:

Innovativ: während zahlreiche Wassertechnologien bereits existieren, werden noch Innovationen beim Service, bei der Preisgestaltung, bei Partnerschaften und Geschäftsmodellen benötigt.

während zahlreiche Wassertechnologien bereits existieren, werden noch Innovationen beim Service, bei der Preisgestaltung, bei Partnerschaften und Geschäftsmodellen benötigt. Reproduzierbarkeit: Einreichungen rund um den Globus, die bezogen auf den lokalen Kontext skalierbar und in unterschiedlichen Teilen der Welt potenziell reproduzierbar sind.

Einreichungen rund um den Globus, die bezogen auf den lokalen Kontext skalierbar und in unterschiedlichen Teilen der Welt potenziell reproduzierbar sind. Holistische und nachhaltige Auswirkungen: Lösung zeigt Win-Win-Vorteile für unterschiedliche Agenden, insbesondere in Bezug auf Gesellschaft und Umwelt. Lösung unterstützt langfristig die Wasseragenda, indem sie die Auswirkungen veranschaulicht, welche die Länge der Challenge überdauern.

Lösung zeigt Win-Win-Vorteile für unterschiedliche Agenden, insbesondere in Bezug auf Gesellschaft und Umwelt. Lösung unterstützt langfristig die Wasseragenda, indem sie die Auswirkungen veranschaulicht, welche die Länge der Challenge überdauern. Externes Risiko: Lösung berücksichtigt sämtliche Risiken und Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Erzielung der gewünschten Ergebnisse.

Die wasserorientierten Top-10-Unternehmer werden als Top Innovators ausgewählt, um sich dem UpLink Innovation Network anschließen zu können, einem exklusiven Programm, das für Gründer, CEOs und Geschäftsführer und andere maßgeschneidert wurde. Sie profitieren von unterschiedlichen Vorteilen, einschließlich des Zugangs zu ausgewählten Veranstaltungen, Projekten und Gemeinschaften unter Leitung des Weltwirtschaftsforums und seiner Partner. Die Teilnehmer werden strategische Verbindungen mit Organisationen innerhalb der Netzwerke des Forums und von UpLink eingehen können, um wertvolle Kooperationen zu fördern. Das Programm erweitert die gezielte Förderung, die nun technische, unternehmerische und betriebliche Anleitungen umfasst. Insbesondere wird ein finanzieller Anreiz zur Verfügung gestellt unter den ausgewählten bis zu zehn Top Innovators kann jeder 175.000 CHF von einem Gesamtfonds in Höhe von 1,75 Millionen CHF erhalten.

Über die HCL-Gruppe

HCL wurde 1976 als eines der ersten indischen IT-Garagen-Start-ups gegründet und ist ein Wegbereiter der modernen Computertechnik, der viele Pionierleistungen vollbracht hat, wie z. B. die Einführung des 8-Bit-Mikroprozessor-Computers im Jahr 1978, lange vor der Konkurrenz weltweit. Heute ist die HCL Group in allen Sektoren, einschließlich Technologie und Gesundheitswesen, vertreten und besteht aus drei Gruppenunternehmen HCL Technologies, HCL Infosystems und HCL Healthcare. Die Gruppe erzielt einen Jahresumsatz von über 12,8 Milliarden US-Dollar und beschäftigt mehr als 223.438 Mitarbeiter in 60 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcl.com

Über UpLink

UpLink ist die offene Innovationsplattform des Weltwirtschaftsforums und verschreibt sich dem Ziel, eine "Unternehmerrevolution" auszulösen, um positive Systemveränderungen für die Menschheit und die Erde zu bewirken. UpLink wurde auf dem Jahrestreffen des Forums in Davos im Januar 2020 in Zusammenarbeit mit Salesforce und Deloitte gegründet und hat sich zu einem blühenden Ökosystem mit mehr als 400 Top Innovators, Anleger*innen, Fachleuten und Organisationen entwickelt, die gemeinsam an Innovationen zur Verwirklichung der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung arbeiten.

