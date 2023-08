Wuhan, China (ots/PRNewswire) -WUHAN, China, 22. August 2023 /PRNewswire/-- GeeTest, der führende Bot-Management-Anbieter und Schöpfer des Slide-CAPTCHA, gibt stolz seinen Erfolg im Bereich der Bot-Abwehr und Sicherheitsinnovation bekannt und erhielt in den letzten Monaten vier prestigeträchtige Auszeichnungen und Ehrungen.GeeTest freut sich, die folgenden Auszeichnungen bekanntgeben zu können:1. GeeTest gewinnt Global Business Tech Awards (https://globalbusinesstechawards.com/2023-winners/) 2023 für "Best Application of Tech - Security"2. TechTimes führt GeeTest in der Liste der Top 5 besten Unternehmen für Bot-Abwehrmaßnahmen im Jahr 2023 auf.3. GeeTest erscheint in der Liste TOP100 Frontrunner für 2023 von e274. GeeTest kam für die SaaS ARMSAS Awards 2023 (https://www.cloud-awards.com/2023-saas-awards-shortlist/) in zwei wichtigen Kategorien in die engere Auswahl: Best Security Innovation in a SaaS Product (B2B, Enterprise) / (B2B, Small Business/SMB).In einer Zeit zunehmender Bot-Bedrohungen und sich ständig weiterentwickelnder Herausforderungen hat sich GeeTest zu einem Vorreiter entwickelt und liefert kontinuierlich hochmoderne Lösungen, um Unternehmen und Einzelpersonen vor dem ständig wachsenden Spektrum an Online-Betrug zu schützen. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und sein konsequenter Fokus auf Unternehmenssicherheit wurden durch eine Reihe angesehener Auszeichnungen und Ehrungen anerkannt.Wu Yuan, CEO von GeeTest, brachte seinen Dank für diese Anerkennungen wie folgt zum Ausdruck: "Der Erfolg von GeeTest ist seinen revolutionären Produkten und Bot-Abwehr-Lösungen zu verdanken, die kontinuierlich neue Branchenstandards setzen. Diese Auszeichnungen spiegeln die breite Anerkennung und das Vertrauen wider, das GeeTest von Kunden und Branchenexperten gleichermaßen entgegengebracht wird.""Die Produkte von GeeTest haben sich für uns als zuverlässige und effektive Lösungen erwiesen, die sowohl Benutzerfreundlichkeit als auch Sicherheit auf jedem Schritt der Online-Server-Reise gewährleisten. Ich schätze die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, seine Lösungen zu verbessern, und habe keinen Zweifel, dass GeeTest auch in den kommenden Jahren weiterhin an der Spitze der Cybersicherheitsbranche bleiben wird. Herzlichen Glückwunsch zu der wohlverdienten Anerkennung.", sagte einer der Kunden von GeeTest.Da Cyberkriminelle immer raffinierter werden, bleibt GeeTest standhaft in seinem Streben nach Exzellenz und stellt sicher, dass Unternehmen weltweit über die notwendigen Tools verfügen, um ihre digitalen Vermögenswerte und ihre Nutzer zu schützen.Erfahren Sie hier (https://www.geetest.com/en/?utm_campaign=pr2023awards) mehr über GeeTest und darüber, wie GeeTest Ihr Unternehmen vor Cyberbedrohungen schützen und ein reibungsloses und sicheres Nutzererlebnis gewährleisten kann.Fordern Sie hier (https://www.geetest.com/en/Register_en?utm_campaign=pr2023awardsdemo) eine GeeTest-Demo an.Informationen zu GeeTest:GeeTest, ein CAPTCHA- und Bot-Management-Anbieter, schützt Websites, Apps und APIs vor automatisierten, über Bots gesteuerten Angriffen. GeeTest entwickelt seine Verifizierungstechnologie zur Unterscheidung von Menschen und Bots seit 2012 weiter. Mittlerweile bearbeitet das Unternehmen täglich 2,9 Milliarden CAPTCHA-Anfragen und bedient mehr als 360.000 Unternehmen in Sektoren wie Blockchain, Gaming, E-Commerce usw.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/geetest-gewinnt-mehrere-industrieauszeichnungen-301906153.htmlPressekontakt:Yuxi Sun,sunyuxi@geetest.comOriginal-Content von: GeeTest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171601/5585269